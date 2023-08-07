"Зернова угода" – капкан росіян: тріумф СБУ у Чорному морі може сприяти розблокуванню портів

"Зернова угода" – капкан, в який загнали Україну росіяни. Окупанти перекрили всі порти, однак завдяки роботі спецслужб в українців з’являється вдала переговорна позиція.

Про це в ефірі 24 Каналу зазначив Олександр Водовіз, керівник проєктного офісу генерального директора групи "Метінвест". Крім того, він додав, що без портів Україна не зможе відродити економіку у тому вигляді, в якому вона була до війни. Саме тому над розв'язанням цього питання повинні працювати всі міністерства, а не лише Мінінфраструктури.

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Україні вкрай необхідно розблокувати порти

Група "Метінвест" наполягає на тому, що потрібно розблокувати порти не лише для зерна. "Зернова угода" – це справжній капкан, у який Україну загнали окупанти.

Це була легітимізації терору, який вони робили, фактично піратства в Чорному морі. І ми дозволили їм бути цими піратами. Зараз нам закрили все, ми нічого не можемо везти, тому це хороший шанс для нас почати вивозити повністю всю продукцію,

– прокоментував ситуацію Олександр Водовіз.

Україна показала силу у Чорному морі – це хороший знак

За словами Водовоза, спецслужбам вдалося показати ворогу, що не лише він має силу у Чорному морі. Тріумф у Новоросійську створює для України передумови для подальших переговорів і ведення їх на власних умовах.

Ми показали силу в Чорному морі, тому мені цікаво зараз, яка буде реакція, наприклад, компаній, які дають судна для вивозу російських товарів? Що буде зі страховими компаніями, які страхують ці судна для вивозу російських товарів? Напевне, ми будемо чекати в найближчий тиждень-два відмову від страхування,

– констатував Водовіз.

Якщо росіяни везуть все – значить і ми маємо везти все

Головне завдання на наступних переговорах – дійти якогось оптимального рішення. Бажано, щоб воно стосувалося не тільки зерна, але й іншої продукції.

Я б дуже не хотів, щоб ми пішли на ці переговори й знову домовилися про якусь частину. Про те, що от давайте тільки зерно, чи тільки олію, чи тільки якийсь один вид продукту,

– наголосив керівник проєктного офісу гендиректора групи "Метінвест".

Є декілька чинників, що мають стимулювати майбутні переговори

Перший чинник – залучення зацікавлених сторін. Тут мовиться не лише про ООН, Україну та Росію, але й про такі країни як Казахстан, Туреччина та інші.

Другий чинник – зробити розблокування портів темою №1. Не лише Міністерство інфраструктури повинне займатися цим питанням. Усі відомства мають працювати над розголосом проблеми та її розв'язанням, адже від цього напряму залежить розвиток економіки країни.

"В нас немає широкого фронту в державі, де б займалося і МЗС, і Міністерство економіки, і військові відомства і так далі, тому тут потрібен більш широкий фронт. Більший розголос, щоб кожне посольство в любій країні знало, що тема розблокування портів – це №1 тема для України", – наголошує Водовіз.

От, наприклад, пряма допомога Сполучених Штатів за 7 місяців цього року – це є 7 мільярдів. Розблокування портів нам дасть 20 мільярдів. Це більше, ніж допомога союзників. Невже ми не можемо повністю всім державним апаратом включитися в цей процес,

– додає він.

Третій чинник – страхування. Потрібно зробити так, щоб власники суден могли розраховувати на відшкодування у разі непередбачених подій.

Наостанок Олександр Водовіз додав, що альтернативи портам у держави немає. Країна не зможе відродити довоєнну економіку без них. "І це треба розуміти. Для нас це дуже сильний удар буде, як по податках, так і в валютному виторгу", – підсумував представник групи "Метінвест".