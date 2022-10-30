Туреччина веде переговори з Росією для відновлення зернової угоди

Після призупинення Росією зернової угоди судна поки що не виходитимуть з українських портів. Проте Туреччина шукає шляхи розблокування.

Протягом 30 – 31 жовтня перевірятимуть ті судна, які встигли зайти до Стамбула до оголошення Росією призупинення дії угоди.

До теми Україна призупиняє експорт зерна через блокування Росією зернового коридору

Туреччина веде переговори

Спочатку Bloomberg, посилаючись на турецького чиновника, писало, що переговори з Москвою ведуться і нібито є підстави для оптимізму. Потім міністр оборони Туреччини Хулусі Акар офіційно підтвердив, що продовжує зустрічатися та координувати дії зі своїми співрозмовниками.

За його словами, сторонам нагадують про важливість продовження зернової угоди. Вона має позитивний вплив на людство в усьому світі. Крім того, Туреччина закликає учасників зернової угоди вирішувати кризові питання мирно, шляхом діалогу.

Що цьому передувало

Росія 29 жовтня вирішила вийти із зернової угоди. У Кремлі цинічно заявили, що припиняють участь в ній через вибухи у Севастополі. Москва звинувачує Україну та Велику Британію у цьому.

Відтак Україна була змушена призупинити експорт зерна. 218 суден лишились фактично заблоковані на своїх поточних позиціях.

Очевидно, що, блокуючи угоду, Росія має намір спровокувати масовий голод у нужденних країнах Африки та Азії, а також створити гострий дефіцит продовольства у всьому світі.

Може зацікавити – чому Росія зірвала зернову угоду: відео