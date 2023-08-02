Для нього це гроші, ексклюзив на крові, – Зеленський про розірвання Путіним зернової угоди

У Кремлі 17 липня цинічно заявили про припинення зернової угоди. Зеленський наголосив, що йдеться про виживання світу та голод, однак, російський диктатор думає лише про власні гроші.

Президент України в інтерв'ю бразильському мовнику Globo наголосив, що міжнародна спільнота повинна тиснути на російського диктатора, пише 24 Канал.

До речі Росіяни знову били по портах, є суттєві пошкодження, – Зеленський про нічну атаку "Шахедами"

"Перш за все, для Путіна це гроші"

Зеленський зауважив, що йдеться про виживання світу, голод, реальний соціальний хаос, який може бути через непостачання агропромислового продукту. Втім, Путін думає тільки про власне збагачення.

Для нього це тиск. Перш за все, це гроші. Усе дуже просто: блокуючи наше зерно, він продає своє. Він відходить від конкуренції, збільшується ціна на його товар. Це ексклюзив на крові,

– підкреслив український лідер.

"Одна людина блокує чорноморський коридор"

Додав, що це прагматика людини, яка не поважає міжнародне право, або якій дають можливість сьогодні не поважати це право. Зеленський зазначив, що Україна дуже зацікавлена в тому, аби Бразилія була учасницею процесу імплементації формули миру. Там є важливий пункт – харчова безпека. Вона якраз-таки проходить через зерновий коридор.

Ці судини блокує Росія – ні хто інший, ні погода, ні Туреччина, ні якісь зриви, ні якісь умови, санкції, тощо. Нуль. Одна людина, яка блокує чорноморський коридор. Блокує погрозами, пострілами, блокуваннями військовими кораблями тих чи інших просторів, не своїх територіальних вод. Тобто порушуючи все,

– наголосив Зеленський.

Глава держави нагадав, що Росія укладала угоду з ООН і Туреччиною. Ані ООН, ані Ердоган нічого не порушили. Однак, Путін все одно вийшов. Диктатор отримає відповідний результат.

Перше – позбавлення конкурента. Світ отримує дорощий дефіцитний продукт, а він Путін – 24 Канал) зможе маніпулювати, впливати на ті чи інші африканські держави, азійські держави, латиноамериканські. Тобто де людям потрібен цей товар… Для Росії не існує міжнародного права, де Росія на сьогодні є суб'єктом. Гуманізму немає, права немає. Право сили – це єдине, яке у нього є,

– зазначив український лідер.

На силу треба відповідати силою

Президент наголосив, що мають бути відповідні дії. Зокрема, ООН і Туреччина повинні тиснути на Путіна. До цього мають долучитися й інші країни, які страждають через цей голод. Тиснути треба не тільки політично, а й економічно. Треба відповідати силою на силу, переконаний глава нашої держави.

Зеленський поставив риторичне запитання, чи адекватно, що агресор стріляє по портах. Ворог не може окупувати їх.

Він не може висадитись у нас в портах. У нього немає спроможності. Ми просто потопимо весь його флот, якщо він підійде до нас так близько. І він це прекрасно знає і орієнтується. Тобто він не може окупувати – це не військова ціль. Він стріляє по Одесі, по портах і по центру, історичному центру. Тиждень тому знов церква, знов повністю зруйнована, попадання знов спеціальне,

– підкреслив президент.

Додав, що це не про зерно. Це терор населення, щоб воно здалося, зламалося, не витримало, жило в темряві.

Також Зеленський наголосив, що Путін неадекватна людина зі своїм оточенням, яке поки триває війна, заробляє великі гроші на ось таких блокуваннях.

Він радикально налаштований на знищення людей в Україні. І це його перший крок. Якщо б Грузія стояла, скільки можна, якщо б це було можливо, у них були б такі ж страждання, такі самі, просто вони менші. І тому Україна в глобальному тероризмі, який Путін розповсюджує на нашу землю, ми перші в цьому глобальному тероризмі. І далі він піде, далі піде,

– наголосив глава держави.

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Зверніть увагу! Раніше в МЗС повідомили, що лише за 9 днів після виходу Росії з зернової угоди, агресор знищив 180 тисяч тонн українського зерна. Ворог пошкодив 26 об'єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден.

Вночі 2 серпня терористи знову атакували портову інфраструктуру Одещини. Є суттєві руйнування. В ОК "Південь" зазначили, що внаслідок російської атаки виникли пожежі на промислових та портових об'єктах, пошкоджено елеватор.