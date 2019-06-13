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      Згадати все: Чи була в Союзі зброя суто радянська

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      Історики зброї підрахували, що автомат Калашникова був у 75 війнах. Він досі залишається на озброєнні 55 країн світу. Єдине, що неможливо порахувати, скільки одиниць зброї було виготовлено за всю історію та скількох людей загубив наймасовіший радянський автомат. А чи радянський? Чи радянським були інші види стрілецької зброї тих часів?

      Змалечку – до зброї

      Кожен радянський хлопчик з раннього віку незалежно від своїх схильностей й талантів мусив уміти поводитись зі зброєю. Зі шкільної парти система готувала учнів до служіння в армії "наймиролюбнішої країни світу"

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      У глибші радянські часи урок допризовної підготовки юнаків називався ПВП – початкова воєнна підготовка. Заняття відбувалися десь в шкільному підвалі, обвішаному тематичними стендами й муляжами різних зразків зброї. Часто тут же розташовувався й шкільний тир.

      Ну а навчав мистецтва війни обов'язково колишній професійний солдат. Його могли називати "Папай" – тому що моряк або "Чапаєв" – тому що боляче давав щигля.

      Яка зброя користувалася популярністю

      Вершиною військової підготовки чомусь вважалося вміння швидко розбирати й збирати автомат Калашникова. Справився за 15 секунд – отримуй п'ятірку, 17 – це вже четвірка, ну а 19 секунд – лише трійка.

      Автомат Калашникова
      Автомат Калашникова

      А якщо револьвер – то це "Наган". У кінці 19-го й до середини 20-го століття саме ця легка стрілецька зброя була основною на наших теренах. Револьвери, зроблені на заводі у російській Тулі, стали російським револьвером №1 на довгі роки. Хоча, не такі вони вже і російські.

      Наприклад, у бельгійській армії нагани стояли на озброєнні з 1878 року, а в Російській імперії ця зброя стає основною аж через 17 років. А виробництво в російській Тулі – це лише локалізація виробництва купленої технології. Наган ніколи не був російським чи радянським.

      Наган
      Револьвер "Наган"

      Наган втратив свій авторитет аж після Першої світової. Радянський союз нарешті переозброївся на пістолети. Знову вітчизняні – "Тула" (місто виробництва) і "Токарєв" – прізвище конструктора.

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      Та запозичення хороших закордонних технологій було виконано не найкраще.Він мав непереборні хвороби. Радянський пістолет Токарєва частенько стріляв сам по собі у кобурі власника. Мав малої місткості магазин, всього вісім набоїв. Але були й переваги. Пістолет мав чудову бронебійну дію. 

      Наступним легендарним й знову дуже вітчизняним пістолетом стає пістолет Стєчкіна. Для вояків рангом нижче – пістолет Макарова. Попри російські прізвища у назві в основі обох був німецький "Вальтер".

      Про автомат Калашнікова

      А тепер торкнемося легенди. Автомат Калашнікова – найпоширеніша стрілецька зброя у світі. На озброєнні в 55 арміях світу. Кажуть, що це найнадійніший радянський автомат. Та знову таки питання. А чи радянський?

      Німецький автомат Штурмвеґер був розроблений у 1943 році. А вчений самоук Михайло Калашніков свою розробку представив аж у 1946-му. І що цікаво, винахідник німецького автомата Гуґо Шмайссер з кінця війни перебував у радянському полоні й навіть працював на заводі в Іжевську, де й народився "калаш".

      Михайло Калашніков
      Михайло Калашніков

      Ще один дивний факт. Михайло Калашніков створив свій автомат у 25 років, маючи за плечима лише сім класів школи. Існує ще одна версія створення автомата: офіцери просто підсунули Калашнікову той автомат, бо їм було заборонено брати участь у розробці.

      Хто б не був справжнім батьком АК, до цієї зброї багато хто ставиться з великою повагою. Без перебільшень – це абсолютно культовий автомат й фактично є синонімом до цього слова.

      Зброя після розпаду СРСР

      У 90-х роках після розвалу союзу ніхто вже не міг проконтролювати, скільки зброї залишилось на складах. Попит був лише на перевірену зброю. Її не так багато – це вже згаданий автомат Калашнікова, а на другій позиції – снайперська гвинтівка Драгунова.

      Гвинтівка Драгунова
      Cнайперська гвинтівка Драгунова

      Попри шалену популярність й статус радянської снайперської зброї №1 були й нюанси. Вона поступалася закордонним зразкам. А от радянські стандарти точно заперечували право на зброю цивільному населенню. Стволи дозволені лише воєнізованим структурам.

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      Окремі зразки зброї дозволено мисливцям. Але більшості людей в категоричній формі повідомляли про кримінальну відповідальність за приховування вогнепалів.

      Про контроль за зброєю та "чорний ринок" – дивіться у програмі.

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      Теги: Згадати все СРСР Зброя
      Джерело: 24 канал
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