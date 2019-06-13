Згадати все: Чи була в Союзі зброя суто радянська

Історики зброї підрахували, що автомат Калашникова був у 75 війнах. Він досі залишається на озброєнні 55 країн світу. Єдине, що неможливо порахувати, скільки одиниць зброї було виготовлено за всю історію та скількох людей загубив наймасовіший радянський автомат. А чи радянський? Чи радянським були інші види стрілецької зброї тих часів?

Змалечку – до зброї

Кожен радянський хлопчик з раннього віку незалежно від своїх схильностей й талантів мусив уміти поводитись зі зброєю. Зі шкільної парти система готувала учнів до служіння в армії "наймиролюбнішої країни світу"

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У глибші радянські часи урок допризовної підготовки юнаків називався ПВП – початкова воєнна підготовка. Заняття відбувалися десь в шкільному підвалі, обвішаному тематичними стендами й муляжами різних зразків зброї. Часто тут же розташовувався й шкільний тир.

Ну а навчав мистецтва війни обов'язково колишній професійний солдат. Його могли називати "Папай" – тому що моряк або "Чапаєв" – тому що боляче давав щигля.

Яка зброя користувалася популярністю

Вершиною військової підготовки чомусь вважалося вміння швидко розбирати й збирати автомат Калашникова. Справився за 15 секунд – отримуй п'ятірку, 17 – це вже четвірка, ну а 19 секунд – лише трійка.



Автомат Калашникова

А якщо револьвер – то це "Наган". У кінці 19-го й до середини 20-го століття саме ця легка стрілецька зброя була основною на наших теренах. Револьвери, зроблені на заводі у російській Тулі, стали російським револьвером №1 на довгі роки. Хоча, не такі вони вже і російські.

Наприклад, у бельгійській армії нагани стояли на озброєнні з 1878 року, а в Російській імперії ця зброя стає основною аж через 17 років. А виробництво в російській Тулі – це лише локалізація виробництва купленої технології. Наган ніколи не був російським чи радянським.



Револьвер "Наган"

Наган втратив свій авторитет аж після Першої світової. Радянський союз нарешті переозброївся на пістолети. Знову вітчизняні – "Тула" (місто виробництва) і "Токарєв" – прізвище конструктора.

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Та запозичення хороших закордонних технологій було виконано не найкраще.Він мав непереборні хвороби. Радянський пістолет Токарєва частенько стріляв сам по собі у кобурі власника. Мав малої місткості магазин, всього вісім набоїв. Але були й переваги. Пістолет мав чудову бронебійну дію.

Наступним легендарним й знову дуже вітчизняним пістолетом стає пістолет Стєчкіна. Для вояків рангом нижче – пістолет Макарова. Попри російські прізвища у назві в основі обох був німецький "Вальтер".

Про автомат Калашнікова

А тепер торкнемося легенди. Автомат Калашнікова – найпоширеніша стрілецька зброя у світі. На озброєнні в 55 арміях світу. Кажуть, що це найнадійніший радянський автомат. Та знову таки питання. А чи радянський?

Німецький автомат Штурмвеґер був розроблений у 1943 році. А вчений самоук Михайло Калашніков свою розробку представив аж у 1946-му. І що цікаво, винахідник німецького автомата Гуґо Шмайссер з кінця війни перебував у радянському полоні й навіть працював на заводі в Іжевську, де й народився "калаш".



Михайло Калашніков

Ще один дивний факт. Михайло Калашніков створив свій автомат у 25 років, маючи за плечима лише сім класів школи. Існує ще одна версія створення автомата: офіцери просто підсунули Калашнікову той автомат, бо їм було заборонено брати участь у розробці.

Хто б не був справжнім батьком АК, до цієї зброї багато хто ставиться з великою повагою. Без перебільшень – це абсолютно культовий автомат й фактично є синонімом до цього слова.

Зброя після розпаду СРСР

У 90-х роках після розвалу союзу ніхто вже не міг проконтролювати, скільки зброї залишилось на складах. Попит був лише на перевірену зброю. Її не так багато – це вже згаданий автомат Калашнікова, а на другій позиції – снайперська гвинтівка Драгунова.



Cнайперська гвинтівка Драгунова

Попри шалену популярність й статус радянської снайперської зброї №1 були й нюанси. Вона поступалася закордонним зразкам. А от радянські стандарти точно заперечували право на зброю цивільному населенню. Стволи дозволені лише воєнізованим структурам.

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Окремі зразки зброї дозволено мисливцям. Але більшості людей в категоричній формі повідомляли про кримінальну відповідальність за приховування вогнепалів.

Про контроль за зброєю та "чорний ринок" – дивіться у програмі.