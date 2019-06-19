Згадати Все: Суровий радянський перекус

У Союзі, коли смажили чебуреки, пончики чи інші "тошнотіки" для масового споживання, навіть не задумувалися, коли ж варто змінити пересмажену олію. Норм таких не було, а якщо і були, то їх ніхто не притримувався. І так згодиться. Тим більше то ж не їжа, а закуска.

До почорніння обсмажений в олії чебурек, неосяжний за розміром біляш і запити все газводою – такий перекус радянським фастфудом на ходу був звичною справою. Не дивно, адже своєрідну швидку їжу можна було знайти ледь не на кожному кроці.

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Часто радянський фастфуд був настільки суровим, що ламав найміцніші шлунки людей. Та все, що не вбивало людину радянську – робило її сильнішою.

В мене зараз печія навіть у моєму віці, коли я щось з'їм щось можливо й корисне, але кисле. Тоді не було не печії, здавалося, що такий шлунок міг цвяхи спокійно перетравлювати, без наслідків,

– говорить письменниця Ірен Роздобудько.

Їли навіть те, що вже заздалегідь промовляло, краще цього не їж. Головне звернути увагу на назву. “Тошнотік" – це була така булочка з ліврем всередині. З чого він був зроблений – залишається здогадуватися, але вони були справді смачні", – відповів музикант Богдан Либа.

Але особливим був продукт, який став справжнім символом курортного відпочинку. Уявіть собі, спека, море, в одній руці келих пива, а в іншій соковитий чебурек. Саме таку картину можна було зустріти ледь не на усіх пляжах. І це не зважаючи на сумнівну якість м'яса, бо де ж його можна дістати у ті дефіцитні часи.



В Радянському Союзі чебурек були найпопулярнішими перекусами

Але ніщо інше не складало серйозну конкуренцію самому чебуреку, як добротний біляш. Співвідношення тіста до м’яса годі виміряти. Доїв до половини, а там в обсмаженому тісті крихти фаршу.

"Біляші – інша справа. Його продавали тітки з такими оцинкованими ящиками. У них з однієї сторони лежали біляші, а з іншого боку – чебуреки", – сказав Богдан Либа.



Радянські біляші

А чим це все запити? Звичайно, чаєм, кавою або ж газованим напоєм у звичному багатьом гранчаку. Головне, його промити ретельно.

Отримати швидкий перекус можна було всюди. Різноманітні, як то кажуть, бістро, їдальні, закусочні. Там завжди зустрічали і обслуговували на "найвищому" радянському рівні.

До теми! Згадати Все: Радянські харчові звички

До речі, випити часто було такою ж частиною перекусу і на цьому добре заробляли самі продавчині. Та найголовніше – в таких місцях завжди була своя атмосфера, це було місце збору філософів та жебраків водночас.

Та 24 травня 1997 року в Києві відбулася подія, що кардинально змінила уявлення українців про швидкий перекус – в Україні відкрився перший "Макдональдс".



Перший "Макдональдс" в Україні

Гамбургери, картопля фрі, морозиво ріжок та натуральна кава. І головне – ніякого алкоголю, лише швидкий перекус і спершу навіть ціна зовсім не кусалась.

Відтак, чебуречні, вареничні, різноманітні їдальні та закусочні – не витримали конкуренції з попитом на якісний сервіс. Винятком лишився один маленький кіоск, розташований зовсім неподалік першого "Макдональдсу" – тут черги часом більші, ніж в американських фаст-фудах – "Київська перепічка".



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