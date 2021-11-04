Згадав про збиття MH17: Росія вислала журналіста з Нідерландів

Росія анулювала візу нідерландського журналіста Тома Венніка, який протягом 6 прків працював у Москві. Йому заборонили в'їзд в країну до 2025 року.

У Москві відмову в продовженні акредитатції пояснили наявністю в журналіста 2 адміністративних порушень. Однак Веннік уже отримував продовження дозволу на роботу та візи після оплати штрафу минулого року.

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Офіційна причина може відрізнятися, – Веннік

Том Веннік переконаний, що офіційна причина його видворення з Росії може відрізнятися від тої, яку озвучили в Кремлі. Журналіст пояснює це тим, що перший штраф у Росії він отримав у 2019 році за те, що не повідомив правоохоронців про зміну місця проживання, а в 2020 за те, що відвідав Чукотку без дозволу місцевої влади. Однак після обох порушень Венніку не відмовляли у продовженні візи.

Та у жовтні цього року йому продовжили візу. Однак замість року лише на 7 тижнів, а 1 листопада повідомили Венніку, що у нього є 3 дні, щоб покинути Росію. Уже ввечері 3 листопада журналіст прилетів в Амстердам.

Сам журналіст припускає: його видворили через стосунки Росії та Нідерландів, які стали напруженими після збиття MH17 у небі над Донбасом. Однак після розгляду справи у суді, взаємини країн значно погіршилися.

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