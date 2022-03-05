Згадайте квітень 1986-го, – Резніков звернувся до країн, які блокують закриття неба над Україною

НАТО не погоджується закрити небо над Україною. Міністр оборони порадив країнам, які блокують цей процес, пригадати квітень 1986-го і зауважив, що катастрофа може бути ще більша.

Про це Олексій Резніков повідомив у зверненні, яке опублікував 5 березня. Міністр подякував іншим країнам за підтримку.

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Сотні тисяч українців стримують агресора, – Резніков

Вся Європа розуміє, що вони направляють допомогу Україні тому, що сотні тисяч українців сьогодні ціною свого життя, життям своїх рідних і навіть дітей стримує агресора від вторгнення на території інших країн,

– сказав Резніков.

НАТО таких аргументів не вистачає задля закриття українського неба. Отож міністр оборони нагадав про квітень 1986-го. Він наголосив, що тепер мовиться про Запорізьку АЕС – яка є найбільшою станцією у Європі.

Майданчик ЗАЕС – під контролем росіян

Тепер уявіть, що станеться, якщо чергова російська ракета влучно трапить у Запорізьку АЕС, на якій шість енергоблоків,

– пояснив Резніков.

Міністр вважає, що тепер питання закритого неба стосується не лише українців, а й безпеки всього світу.

Дивіться звернення Олексія Резнікова:

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