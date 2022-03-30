Згадають поїзди: Британія заборонила обслуговувати літаки й судна російських олігархів

Санкції проти окупантів та їхньої еліти набирають обертів. Велика Британія прийняла нові закони, спрямовані проти російських олігархів.

Велика Британія стала активним союзником України у боротьбі з російськими окупантами. Тепер Окрім санкцій, Британія ускладнює життя російським олігархам.

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Нові санкції

Великобританія ухвалила нові закони, які забороняють обслуговувати судна та літаки російських олігархів, які потрапили під санкції за напад Росії на Україну.

Повідомляється, що нові правила будуть негайно застосовані щодо бізнесменів Євгена Швіндлера та Олега Тінькова.

Ми продовжуватимемо посилювати тиск доти, доки російські війська перебувають в Україні, націлюючись не лише на бізнес олігархів, а й на їх активи та міжнародний спосіб життя,

– заявила міністр закордонних справ Британії Ліз Трус.

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