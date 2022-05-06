Згоріла ціла вулиця: у Росії знову масштабні пожежі – горять будинки та ринок

Росію накриває одне лихо за іншим. А в різних куточках країни-агресора спалахують пожежі. Вогонь забирає житло та майно у звичайних росіян.

Дві масштабні пожежі спалахнули на Росії 6 травня.

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Згорів ринок

Перша з них – на ринку "Вікаліна" у місті Владикавказ. Пожежа розпочалася зранку, коли торгівля лише розпочиналася. Тому людей там було не багато.

Але сама пожежа виявилася доволі великою. За лічені хвилини горіли чотири павільйони. Продавці на початку ще намагалися справитися з нею своїми силами, але їм це не вдалося.

Загальна площа пожежі склала 4500 метрів квадратних. Пожежі присвоїли третій рівень небезпеки. І для її ліквідації довелося використати одразу 50 пожежників та 17 одиниць спецтехніки.

Відео пожежі на ринку у Владикавказі

Поки причини пожежі невідомі. Чимало продавців втратили усе своє майно.

Згоріла вулиця

Значно потужніша пожежа виникла у місті Називаєвськ, що в Омській області. Там, фактично, вигоріли декілька вулиць на півночі міста.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що горіло близько 90 будинків. Натомість місцева влада намагається значно зменшити масштаби трагедії, переконуючи, що згоріло лише 50 будинків.

За попередньою версією, причиною пожежі стало коротке замикання у трансформаторній будці, іскри з якої розлетілися по сухій траві. Вогонь швидко поширився через вітер та перекинувся на будинки.

Людей з цього району закликали евакуюватися.

Загалом же в Омській області 6 травня рятувальник 130 разів виїжджали на гасіння пожеж.

Пожежі на Росії після початку війни

Після 24 лютого, коли Росія підступно напала на Україну, на території самої Росії стали раз за разом виникати масштабні пожежі. При цьому горять різні об'єкти – від складів зі зброєю та військових частин до нафтобаз. А також воєнкомати. Інколи спалахують і цивільні об'єкти, як от житлові будинки чи ринки.



Карта масштабних пожеж на території Росії після початку війни проти України / Ілюстрація twitter.com/intermarium24

Традиційно для Росії, горять ліси в Сибірі та на Далекому Сході. Вогонь розкинувся на площі в десятки тисяч гектарів. Але справитися з ним в Росії не можуть. Серед причин – техніку для виявлення пожеж, серед яких безпілотники, тамтешня влада вирішили передати на війну проти України. Такі безпілотники вже збивали українські захисники.