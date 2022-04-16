Згорілі будинки і розстріляні авто: як виглядає зараз звільнена Макарівщина: ексклюзивні фото

Окупанти втекли з Київської області, але залишили страшні сліди – десятки розгромлених та спалених міст і сіл. У Макарові, за який ішли важкі бої, зруйновано 40 відсотків інфраструктури.

Вже два тижні триває відновлення Київщини після "русского міра", але ситуація настільки складна, що в деяких регіонах жителів ще не пускають до власних дворів і будинків. Там дуже багато вибухонебезпечних предметів. Крім того, окупанти, перед втечею, залишили після себе мінні пастки та "розтяжки".

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Окупанти розстрілювали машини, а потім ще й давили їх танками / Фото 24 каналу

Так, до Макарівської територіальної громади повернулися лише 20% місцевих мешканців. Навіть на територіях, де вже відбулося розмінування, людей зовсім мало.

Багатьом просто немає куди повертатися – Макарів зруйнований приблизно на 40%, а деякі навколишні села – ще більше. У цьому ви можете переконатися, переглянувши наш фоторепортаж.

Макарів і навколишні села після "русского міра": фото 24 каналу

За попередніми підрахунками, на території Макарова зафіксовано понад 200 будинків, які зруйновані взагалі, і понад 600 будинків, які зазнали руйнувань. Але збір інформації продовжується, тож це не остаточний підрахунок,

– каже начальник відділення поліції №3 Бучанського райуправління поліції Київщини Олександр Омельяненко.

Війна на Київщині в цифрах (дані на 15 квітня 2022 року)

180 населених пунктів були тимчасово окупованими;

900 цивільних людей загинули від рук росіян;

понад 3 тисячі кримінальних проваджень щодо фактів порушення правил та звичаїв війни по статті 438 ККУ вже розслідує Нацполіція;

більш як 50 слідчо-оперативних груп займаються зараз документуванням злочинів.

(Дані ГУ НП в Київській області)



Ось такі подарунки ховаються у дворах українців / Фото 24 каналу

Фальшиві надзвичайники

На Київщині група невідомих осіб пропонує місцевим мешканцям обстежити їхні домівки на наявність вибухонебезпечних предметів та провести платне розмінування. Вони представляються піротехніками з Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Але у ДСНС повідомили, що їхні співробітники не мають жодного стосунку до цих "перевірок". Там також засудили будь-які намагання заробити на людській біді.

Усі роботи з розмінування ми виконуємо безплатно, згідно з планами й в порядку черговості!

– додали в службі.

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