Військових вантажів буде менше: в аеропорту Душанбе під час зльоту загорівся російський Іл-76

У Росії продовжує щось дивне відбуватися з авіацією. Так, в аеропорту Душанбе спалахнув військово-транспортний Іл-76.

Про це пропагандистські ЗМІ почали писати пізно ввечері 20 жовтня, передає 24 Канал. Кажуть, що повітряне судно якраз злітало з військового аеродрому у Душанбе, але щось пішло не так.

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У літака могло вибухнути колесо

Якщо конкретніше, то спалахнув Іл-76МД. За попередньою інформацією, сталося це у ніч проти 20 жовтня. Під час розгону у повітряного судна вибухнуло колесо. Після цього літак спалахнув. Відомо, що він викотився за межі злітної смуги і вигорів ущент.

Кажуть, що зруйнувалася пневматика колеса під час розгону. Після цього елементи потрапили у двигун, що і спричинило пожежу в ньому. Екіпажу пощастило вибратися з літака, який почав горіти. Власне, за даними джерел, на борту перебувало 8 людей і ніхто не постраждав.



Повітряне судно спалахнуло під час спроби здійснити політ / Фото BAZA

Слід розуміти, що проблеми у росіян з авіацією – не щось вчорашнє. Після повномасштабного вторгнення на країну наклали низку санкцій. Зокрема, вони стосуються авіаційної галузі. Крім того, її покинули ключові гравці на ринку. А це означає, що ворог просто не має ресурсів ремонтувати й обслуговувати наявні судна.

Власне, напередодні Росія виявила безліч порушень в Уральських авіаліній. І їм заборонили здійснювати польоти? А от і ні! Дали "зелене світло".

У Росії дозволені польоти з порушеннями

За авіакомпанію взялися інспектори Державіанагляду Росії. Літаки Уральської авіалінії неодноразово саджали у кукурудзу або пшеницю. Власне, це і стало причиною перевірок, які виявили:

пошкодження фюзеляжів,

забруднення дзеркал стійок шасі,

некоректне нанесення герметика під час ремонту,

пошкодження деталей літаків корозією тощо.

Тим часом у компанії запевняють, що порушення буцімто усунули, і що це вже "не несе загрозу безпеці польотів". Відтак, здійснювати польоти цьому авіаперевізнику не заборонили.