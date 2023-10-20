Військових вантажів буде менше: в аеропорту Душанбе під час зльоту загорівся російський Іл-76
У Росії продовжує щось дивне відбуватися з авіацією. Так, в аеропорту Душанбе спалахнув військово-транспортний Іл-76.
Про це пропагандистські ЗМІ почали писати пізно ввечері 20 жовтня, передає 24 Канал. Кажуть, що повітряне судно якраз злітало з військового аеродрому у Душанбе, але щось пішло не так.
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У літака могло вибухнути колесо
Якщо конкретніше, то спалахнув Іл-76МД. За попередньою інформацією, сталося це у ніч проти 20 жовтня. Під час розгону у повітряного судна вибухнуло колесо. Після цього літак спалахнув. Відомо, що він викотився за межі злітної смуги і вигорів ущент.
Кажуть, що зруйнувалася пневматика колеса під час розгону. Після цього елементи потрапили у двигун, що і спричинило пожежу в ньому. Екіпажу пощастило вибратися з літака, який почав горіти. Власне, за даними джерел, на борту перебувало 8 людей і ніхто не постраждав.
Повітряне судно спалахнуло під час спроби здійснити політ / Фото BAZA
Слід розуміти, що проблеми у росіян з авіацією – не щось вчорашнє. Після повномасштабного вторгнення на країну наклали низку санкцій. Зокрема, вони стосуються авіаційної галузі. Крім того, її покинули ключові гравці на ринку. А це означає, що ворог просто не має ресурсів ремонтувати й обслуговувати наявні судна.
Власне, напередодні Росія виявила безліч порушень в Уральських авіаліній. І їм заборонили здійснювати польоти? А от і ні! Дали "зелене світло".
У Росії дозволені польоти з порушеннями
За авіакомпанію взялися інспектори Державіанагляду Росії. Літаки Уральської авіалінії неодноразово саджали у кукурудзу або пшеницю. Власне, це і стало причиною перевірок, які виявили:
- пошкодження фюзеляжів,
- забруднення дзеркал стійок шасі,
- некоректне нанесення герметика під час ремонту,
- пошкодження деталей літаків корозією тощо.
Тим часом у компанії запевняють, що порушення буцімто усунули, і що це вже "не несе загрозу безпеці польотів". Відтак, здійснювати польоти цьому авіаперевізнику не заборонили.