25 лютого Путін назвав керівництво України "зграєю наркоманів". Проте наркомани засіли якраз у Кремлі і особливо не ховаються.

Тримайте наркомана

1 травня російський міністр закордонних справ Лавров у своєму інтерв'ю іноземним журналістам заявив, що Гітлер був євреєм, і найзатятіші антисеміти – це також самі євреї.

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Схоже, зграя наркоманів засіла зовсім не в Києві, а в Москві. Судячи з того, які заяви звідти звучать, російська влада справді втратила адекватність і скотилася в якесь зовсім шалене мракобісся.

Раніше подібні висловлювання про "єврея Гітлера" могли дозволити собі хіба що божевільні конспірологи та маргінали. Наразі їх озвучує офіційний Кремль.

Сигнал для Ізраїля

Заява Лаврова вже викликала скандал в Ізраїлі, який раніше проводив досить лояльну політику щодо Росії. Російського посла викликали до ізраїльського МЗС. Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід назвав заяву Лаврова "непробачною та жахливою історичною помилкою".

Євреї не вбивали самі себе в роки Голокосту. Сказати, що Гітлер був єврейського походження, це рівнозначно заяві, що євреї вбивали самі себе в роки Катастрофи, – заявив Лапід.

Кремлівська зграя наркоманів руйнує відносини навіть з тими країнами, які ще недавно були дружні Москві. Сподіваюсь, Ізраїль зробить висновки з цього ганебного випаду Росії та нарешті перестане загравати зі скаженими наці з Кремля і нарешті почне надавати Україні реальну підтримку.

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