На Набережній у центрі Києва сталася моторошна ДТП: дорогу перекривали

У Києві 10 серпня на Набережному шосе унаслідок ДТП перекинувся легковий автомобіль. Через аварію виник затор у бік моста Патона.

Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції. ДТП сталась неподалік Пішохідного мосту. Рух по шосе було ускладнено.

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Ускладнення руху на Набережному шосе від Поштової площі в напрямку мосту Метро, у зв'язку з ДТП. Зважайте на цю інформацію під час планування своєї поїздки,

– закликали правоохоронці.

На шосе перекинулась автівка

По кадрах, які публікують очевидці з місця подій, можна побачити наслідки аварії. Її причиною стало перекидання легкового автомобіля. Наразі у Нацполіції не повідомляли про потерпілих унаслідок ДТП.

Через ДТП утворились затори / Фото з телеграм-каналів



На шосе перекинулась автівка / Фото з телеграм-каналів

На Набережному шосе сталась ДТП: відео

До слова, у Миколаївській області поблизу села Михайлівка сьогодні теж сталася моторошна аварія: зіткнулась швидка та легковий автомобіль. На жаль, є загиблі, зокрема медичний працівник.