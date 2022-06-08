Жахлива ДТП сталася на Чернігівщині: є загиблі та поранені

Вранці 8 червня біля села Петрове, що у Чернігівському районі, сталася моторошна аварія. На жаль, загинули двоє людей.

Ще троє травмувалися. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС області.

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Авто рухались по зустрічній

Відомо, що зіткнулись легковий автомобіль Nissan та мікроавтобус Ford Transit. Поліцейські, які прибули на місце аварії, встановили, що транспорт рухався в зустрічному напрямку. Машини зіткнулися посеред дороги.

39-річна водійка легковика, водій та пасажира мікроавтобуса (1978 та 1988 років народження відповідно) зараз у важкому стані. Їх госпіталізували до Чернігівської міської та обласної лікарень.

На жаль, обидва інших пасажири легкової машини загинули на місці ДТП.

Поки що інших деталей автокатастрофи немає. Обставини та причину аварії ще встановлюють правоохоронці.



Рятувальники деблокують тіла загиблих у ДТП / Фото ГУ ДСНС у Чернігівській області



Місце ДТП біля села Петрове на Чернігівщині / Фото ГУ ДСНС у Чернігівській області



Легковик, що потрапив у аварію / Фото ГУ ДСНС у Чернігівській області



Загинули двоє людей, ще троє травмувалися / Фото ГУ ДСНС у Чернігівській області

Останні ДТП в Україні: що відомо

У Херсоні у неділю, 5 червня, сталася масова ДТП. Ймовірно, її влаштував російський окупант. Він втік з місця трагедії.

Спершу повідомили про одну жертву трагедії – жінку. Водночас згодом кількість загиблих зросла до 2. Окрім того, відомо про 4 постраждалих. Водночас через те, що російські загарбники відключили зв'язок у місті, очевидці не відразу змогли викликати швидку й втратили дорогоцінний час.

Поліція Києва повідомила, що 11 травня на Троєщині сталася ДТП. Ford на шаленій швидкості влетів у бетонні блоки місцевого блокпоста.

Трагедія сталася на Радунській вулиці. Туди відразу вирушили 3 швидкі. Однак від отриманих травм водій та пасажири загинули ще до прибуття медиків. Правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження. Мовиться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого.

ДТП з маршруткою сталося у Львові 20 травня. Вона в'їхала у колонку на території АЗС.

Відразу повідомили про 6 постраждалих. Одну постраждалу госпіталізували. Іншим – надали необхідну допомогу на місці події. Інцидент стався близько 18:30 на Стрийській вулиці.

За попередніми даними, водій маршрутки не впорався з керуванням. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України.

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