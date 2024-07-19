Жахлива новина: влада Львова й області відреагувала на замах на Фаріон

Влада Львова відреагувала на замах на громадську діячку, мовознавицю Ірину Фаріон.

Мер Львова Андрій Садовий та керівник обласної військової адміністрації Максим Козицький зазначили, що медики роблять усе можливе, аби врятувати Ірини Фаріон.

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"Важко щось коментувати. Жахлива новина про замах на вбивство серед білого дня у Львові. Помолимось за здоров'я пані Ірини! Медики роблять все можливе", – написав Андрій Садовий.

Він наголосив, що наразі головне – врятувати життя та знайти зловмисника!

Фаріон у важкому стані

Керівник ОВА Максим Козицький зазначив, що потерпіла у важкому стані і перебуває у реанімації.

"На жаль, це правда. У Львові вчинили замах на мовознавицю та політикиню Ірину Фаріон. За останніми даними від медиків, Ірина Дмитрівна перебуває у важкому стані в одній з лікарень міста. Вона у реанімації. Їй надають всю необхідну допомогу", – написав керівник ОВА.

Також він наголосив, що має бути справедливе покарання за скоєне щодо нападника.

Що відомо про замах