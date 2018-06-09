Жахливе ДТП зі шкільним автобусом у Грузії: є жертви

У Грузії на Гомборському перевалі трапилась моторошна аварія зі шкільним автобусом. Транспортний засіб скотився в рів, у результаті цього загинуло 4 осіб.

Серед загиблих є щонайменше один неповнолітній, передає apsny.ge.

Читайте також: Моторошна аварія у Польщі: автобус з дітьми влетів у вантажівку, багато поранених

Відомо, що мікроавтобус віз дітей із Тбілісі на екскурсію. Аварія трапилася вранці 9 червня.

За попередньою інформацією слідства, водій транспортного засобу не зумів впоратися з керуванням, з'їхав з автодороги і злетів у яр. В результаті ДТП загинули 4 людини, в тому числі один неповнолітній. Різні тілесні ушкодження отримали 16 осіб, які вже перевезені до медичних установ,

– повідомили у МВС Грузії.

Зазначається, що слідство вже відкрило кримінальну справу за фактом інциденту. Винуватцю смертельної ДТП загрожує позбавлення волі на термін від 6 до 10 років.

Нагадаємо, 8 червня під час сплаву гірською річкою у Грузії загинуло четверо туристів. Спочатку йшлося про те, що це громадяни України, проте вітчизняне МЗС спростувало цю інформацію.