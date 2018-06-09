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Жахливе ДТП зі шкільним автобусом у Грузії: є жертви

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Мікроавтобус зі школярами з'їхав у яр на Гомборському перевалі у Грузії
Мікроавтобус зі школярами з'їхав у яр на Гомборському перевалі у Грузії / 1tv.ge

У Грузії на Гомборському перевалі трапилась моторошна аварія зі шкільним автобусом. Транспортний засіб скотився в рів, у результаті цього загинуло 4 осіб.

Серед загиблих є щонайменше один неповнолітній, передає apsny.ge.

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Відомо, що мікроавтобус віз дітей із Тбілісі на екскурсію. Аварія трапилася вранці 9 червня.

За попередньою інформацією слідства, водій транспортного засобу не зумів впоратися з керуванням, з'їхав з автодороги і злетів у яр. В результаті ДТП загинули 4 людини, в тому числі один неповнолітній. Різні тілесні ушкодження отримали 16 осіб, які вже перевезені до медичних установ,
– повідомили у МВС Грузії.

Зазначається, що слідство вже відкрило кримінальну справу за фактом інциденту. Винуватцю смертельної ДТП загрожує позбавлення волі на термін від 6 до 10 років.

Нагадаємо, 8 червня під час сплаву гірською річкою у Грузії загинуло четверо туристів. Спочатку йшлося про те, що це громадяни України, проте вітчизняне МЗС спростувало цю інформацію.

 

Теги: Аварії та ДТП Жертви Діти Новини Грузії
Джерело: 24 Канал
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