Ужасное ДТП со школьным автобусом в Грузии: есть жертвы

В Грузии на Гомборском перевале произошла жуткая авария со школьным автобусом. Транспортное средство скатилось в ров, в результате этого погибли 4 человека.

Среди погибших есть как минимум один несовершеннолетний, передает apsny.ge.

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Известно, что микроавтобус вез детей из Тбилиси на экскурсию. Авария случилась утром 9 июня.

По предварительной информации следствия, водитель транспортного средства не сумел справиться с управлением, съехал с автодороги и слетел в овраг. В результате ДТП погибли 4 человека, в том числе один несовершеннолетний. Различные телесные повреждения получили 16 человек, которые уже перевезены в медицинские учреждения,

– сообщили в МВД Грузии.

Отмечается, что следствие уже открыло уголовное дело по факту инцидента. Виновнику смертельного ДТП грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

Напомним, 8 июня во время сплава по горной реке в Грузии погибли четверо туристов. Сначала речь шла о том, что это граждане Украины, однако отечественный МИД опроверг эту информацию.