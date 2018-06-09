17:47
9 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
28°C 13°C
  • воскресенье
    27°C 15°C
  • понедельник
    28°C 18°C
  • вторник
    24°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Пинина линия. Пять минут удовольствия для Путина
Вєсті Кремля
22:21, 8 июня
Вести.UA. Зеркальный ответ Мураеву. "Отставка" Гройсмана
Вєсті.UA
21:44, 8 июня
Кого из медицинских ректоров уже уволили, а кто на очереди
ЦРУ
09:01, 8 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Преимущества и недостатки летней лагерной жизни
Згадати все
22:30, 8 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Ужасное ДТП со школьным автобусом в Грузии: есть жертвы

112 Читати новину українською
Микроавтобус со школьниками съехал в овраг на Гомборском перевале в Грузии
Микроавтобус со школьниками съехал в овраг на Гомборском перевале в Грузии / 1tv.ge

В Грузии на Гомборском перевале произошла жуткая авария со школьным автобусом. Транспортное средство скатилось в ров, в результате этого погибли 4 человека.

Среди погибших есть как минимум один несовершеннолетний, передает apsny.ge.

Читайте также: Жуткая авария в Польше: автобус с детьми влетел в грузовик, много раненых

Известно, что микроавтобус вез детей из Тбилиси на экскурсию. Авария случилась утром 9 июня.

По предварительной информации следствия, водитель транспортного средства не сумел справиться с управлением, съехал с автодороги и слетел в овраг. В результате ДТП погибли 4 человека, в том числе один несовершеннолетний. Различные телесные повреждения получили 16 человек, которые уже перевезены в медицинские учреждения,
– сообщили в МВД Грузии.

Отмечается, что следствие уже открыло уголовное дело по факту инцидента. Виновнику смертельного ДТП грозит лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

Напомним, 8 июня во время сплава по горной реке в Грузии погибли четверо туристов. Сначала речь шла о том, что это граждане Украины, однако отечественный МИД опроверг эту информацию.

Теги: Жертвы Аварии и ДТП Дети Новости Грузии
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
На які нікчемні злочини СБУ витрачала свій час та гроші платників податків
сегодня, 17:00 На які нікчемні злочини СБУ витрачала свій час та гроші платників податків
Сергій Лещенко 125
В Луганске люди умирают после беспощадных рейдов за пенсией
сегодня, 16:00 В Луганске люди умирают после беспощадных рейдов за пенсией
Ольга Черненко 1167
Как сменить работу тому, кто засиделся
сегодня, 12:08 Как сменить работу тому, кто засиделся
Все про роботу 666
Реваншисти не бачать у майбутньому України та українців
сегодня, 08:38 Реваншисти не бачать у майбутньому України та українців
Блог Медіа 8349
Отношение украинцев к США и России кардинально изменилось за 5 лет: инфографика
сегодня, 08:01 Отношение украинцев к США и России кардинально изменилось за 5 лет: инфографика
881
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук