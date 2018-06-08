Жуткая авария в Польше: автобус с детьми влетел в грузовик, много раненых

Ужасное дорожно-транспортное происшествие случилось неподалеку от Кракова в Малопольском воеводстве Польши.

Как пишут польские СМИ, авария произошла примерно в 10:40 утром 8 июня.

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Возле города Теньчин автобус, который перевозил преимущественно детей, столкнулся с грузовиком и задел еще один автомобиль.

В автобусе ехала группа семиклассников из Варшавы. Всего в салоне автобуса находилось 47 человек. Они возвращались из лагеря в Закопане. По дороге в Варшаву планировали еще заехать в Краков.



Авария со школьниками произошла в Польше

По предварительным данным, в результате аварии пострадали более 40 человек, в том числе 4 – тяжело ранены.

В полиции сообщили, что между автобусом и грузовиком произошло лобовое столкновение из-за того, что один из водителей выехал на встречную полосу.



Грузовик столкнулся с автобусом, который перевозил детей

Чтобы доставить тяжело раненых в медучреждения, к спасательной операции привлекли вертолеты Авиационной скорой медицинской помощи.



Авария со школьниками произошла неподалеку от Кракова

На фото с места аварии видно, как грузовик жутко повис над краем дороги, а в автобусе не осталось практически ни одного целого окна.

Dramatyczna akcja ratunkowa na zakopiance. W wypadku rannych 30 osób, w tym dzieci



Zdjęcia z miejsca zdarzenia https://t.co/jUvyh39d5B pic.twitter.com/92Hb4bP7Fh — Fakty RMF FM (@RMF24pl) 8 червня 2018 р.

В конце мая украинские студенты попали в жуткое ДТП возле Варшавы.