Жуткая авария в Польше: автобус с детьми влетел в грузовик, много раненых
Ужасное дорожно-транспортное происшествие случилось неподалеку от Кракова в Малопольском воеводстве Польши.
Как пишут польские СМИ, авария произошла примерно в 10:40 утром 8 июня.
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Возле города Теньчин автобус, который перевозил преимущественно детей, столкнулся с грузовиком и задел еще один автомобиль.
В автобусе ехала группа семиклассников из Варшавы. Всего в салоне автобуса находилось 47 человек. Они возвращались из лагеря в Закопане. По дороге в Варшаву планировали еще заехать в Краков.
Авария со школьниками произошла в Польше
По предварительным данным, в результате аварии пострадали более 40 человек, в том числе 4 – тяжело ранены.
В полиции сообщили, что между автобусом и грузовиком произошло лобовое столкновение из-за того, что один из водителей выехал на встречную полосу.
Грузовик столкнулся с автобусом, который перевозил детей
Чтобы доставить тяжело раненых в медучреждения, к спасательной операции привлекли вертолеты Авиационной скорой медицинской помощи.
Авария со школьниками произошла неподалеку от Кракова
На фото с места аварии видно, как грузовик жутко повис над краем дороги, а в автобусе не осталось практически ни одного целого окна.
В конце мая украинские студенты попали в жуткое ДТП возле Варшавы.