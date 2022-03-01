Жахливі обстріли Харкова 28 лютого: людей 16 ракетами атакував бомбардувальник Росії

Російські окупанти 28 лютого цинічно обстріляли мирних людей, які вийшли по воду та продукти. Це зробили 16 ракетами з стратегічного бомбардувальника.

У Міноборони України заявили, що тепер у Харкові злочини так званого "братнього народу" називають фашизмом та геноцидом. Адже злочини Путіна в цьому місті набагато масштабніші за те, що потрапило на відео.

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28 лютого стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22м3, немов на навчаннях, не перетинаючи лінію державного кордону, завдав ударів по мирних житлових кварталах Харкова. Зброя була високоточною – ракети класу "повітря-поверхня",

– пояснили у Міноборони.

У відомстві також кажуть, що бомбардувальник зробив 4 заходи по курсу з Бєсєдино, що в Курській області Росії через Бєлгород.

Жахливі наслідки ракетного удару рашистів зафіксували місцеві мешканці. Зруйновані багатоповерхівки, школи, дитсадки та інша інфраструктура міста. Попередньо відомо, що від цих авіаударів загинули десятки харків'ян, серед яких і діти.

Злочин Росії буде в Гаазі

Міноборони запевняє, що Повітряні сили зафіксували цей злочин проти людяності у проміжку часу з 19.07 по 19.51 28 лютого 2022 року. У свій час матеріали обов'язково передадуть до Гааги.

"На жаль, у ситуації, що склалася, Повітряним Силам вкрай складно прикривати небо у цьому регіоні, адже частина системи ППО країни знищена ударами балістичних та крилатих ракет рашистів", – кажуть у відомстві.

А росіяни, шоковані спротивом українців, штурмувати місто не наважуються. Адже їх гарантовано знищать. Тому й вдалися до повітряного тероризму, вбиваючи мирних харків'ян.



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