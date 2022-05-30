Жахливі зливи і зсуви в Бразилії: 84 людей загинули, майже 4 тисячі – без даху над головою

У бразильському штаті Пернамбуку потерпають від наслідків негоди. Щонайменше 84 людини загинули через зливи та зсуви, тисячі людей залишились без даху над головою.

У середу, 25 травня, в регіоні розпочалися сильні дощі, через це 14 муніципалітетів оголосили про надзвичайний стан. Також 56 людей зникли безвісти, а у майже 4 тисяч осіб зруйновані будинки.

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Наслідки повеней у Бразилії

Місцева влада Пернамбуку закликала жителів, які живуть у зонах високого ризику навколо міста Ресіфі, шукати прихисток в інших місцях після того, як дощ спричинив сильні зсуви ґрунту, а у школах міста відкрилися притулки для переміщених сімей.

За словами чиновників, північний схід Бразилії страждає від надзвичайно великої кількості опадів. У деяких областях протягом 24-годинного періоду на вихідних зафіксовано більше опадів, ніж в середньому за увесь місяць.

Дощі триватимуть

У деяких частинах штату в понеділок, 30 травня, дощі трохи вщухли, оскільки зливи перемістились до узбережжя. Але прогнози синоптиків невтішні: у штаті Пернамбуку в найближчі два дні випаде ще 30 – 60 мм опадів, тоді як в окремих районах ця кількість сягне 100 мм.

Загалом у регіоні може випасти більша частина очікуваних місячних опадів лише за 4 дні. Сильні пориви вітру, які можуть призвести до відключень електроенергії та руйнувань, також можуть досягати швидкості 100 кілометрів на годину.

Ця злива вже четверта велику повінь за останні 5 місяців у Бразилії. Кількість руйнувань підкреслює відсутність міського планування в районах з низьким рівнем доходу на більшій частині країни. Фавели – нетрі або стихійні забудови – часто зводяться на схилах пагорбів, схильних до зсувів, що підвищує небезпеку для їхніх мешканців.

Реакція влади

Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що військові нададуть допомогу постраждалим і що він прибуде з візитом в Ресіфі в понеділок, щоб оцінити ситуацію.

Губернатор штату Паулу Камара повідомив, що його офіс надав 100 мільйонів бразильських реалів (21 мільйон доларів) на допомогу районам, які постраждали від дощу. Сім інших бразильських штатів запропонували допомогу та відправили рятувальники до Пернамбуку.

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