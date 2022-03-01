Окупанти завдали потужного ракетного удару по Харкову: відео обстрілу Майдану Свободи

На Майдан Свободи у Харкові 1 березня росіяни завдали жахливого ракетного удару. Після нищівного вибуху все навколо розлетілось вщент.

Окупанти вдарили о 8:01. У цей момент на майдані Свободи були люди, їхали авітвки.

Важливо На дорогах – провалля від снарядів: наслідки обстрілів Харкова вночі 1 березня

Показали відео з місця подій:

Руйнівні наслідки

Майдан Свободи – спустошений. Довкола розбиті вікна, розкидані авто та уламки будівель. Про жертв та постраждалих поки невідомо.

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