Окупанти завдали потужного ракетного удару по Харкову: відео обстрілу Майдану Свободи
1 березня 2022 , 08:33Читать новость на русском
Джерело:"Суспільне Харків"
На Майдан Свободи у Харкові 1 березня росіяни завдали жахливого ракетного удару. Після нищівного вибуху все навколо розлетілось вщент.
Окупанти вдарили о 8:01. У цей момент на майдані Свободи були люди, їхали авітвки.
Важливо На дорогах – провалля від снарядів: наслідки обстрілів Харкова вночі 1 березня
Показали відео з місця подій:
Руйнівні наслідки
Майдан Свободи – спустошений. Довкола розбиті вікна, розкидані авто та уламки будівель. Про жертв та постраждалих поки невідомо.