Жахливий авіаудар по будинку на Житомирщині: загинуло 5 людей, з них – 2 дітей

8 березня 2022 , 23:22
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Джерело:

ДСНС

Ввечері 8 березня окупанти завдали потужного авіаудару по Житомирщині. Загинули 5 мирних людей, серед яких були двоє ні в чому не винних діток.

Росіяни вдарили о 20:50 по місту Малин Житомирської області.

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Дітям не було і року

На вулиці Вокзальній зруйнували 7 приватних одноповерхових будинків. Загиблі дітки були з 2021 року народження, тобто, ймовірно, їм не виповнилось навіть рочку.

Людей ще шукають 

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. Від ДСНС залучили 11 осіб та 2 одиниці техніки. У мережі показали фото розтрощених від снарядів будинків.


Будинки у Малині / Фото ДСНС


Рятувальники проводять пошуки / Фото ДСНС


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Автор: Ольга Музика