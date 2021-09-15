Жахливий вибух у Дніпрі: з'явилося відео з місця події
Джерело:24 канал
У Дніпрі 15 вересня стався теракт, у результаті якого загинули 2 людей – речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій на Дніпропетровщині та ветеран АТО. У мережі оприлюднили відео з місця вибуху.
Трагічний інцидент, який призвів до жертв, трапився на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі приблизно о 9:00.
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Відео з місця вибуху авто у Дніпрі
У мережі з'явилося відео, на яких помітно, як горить машина, а в небо здіймається густий чорний дим. Крім того, видно, як рятувальники гасять займання та кадри наслідків пожежі.
Наразі на місці інциденту продовжують працювати слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії.
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Вибух авто у Дніпрі: що відомо
- Вранці 15 вересня у Дніпрі вибухнула автівка Nissan Primerа. Від ударної хвилі у сусідньому будинку вибило вікна.
- У результаті 2 людей, які були в машині, загинули. Жертвами стала речниця ДСНС у Дніпропетровській області Дар'я Гречіщева та ветеран АТО Олексій Кавлак.
- У поліції за фактом вибуху відкрили кримінальне провадження за статтею про терористичний акт.