Жахливий землетрус у Китаї: кількість постраждалих перевалила за сотню – моторошні фото

У китайській провінції Сичувань 16 вересня стався потужний землетрус магнітудою 6,0. Унаслідок стихії загинули троє людей.

Водночас травм різного ступеня важкості зазнали щонайменше 103 особи. З них троє – перебувають в медзакладах у критичному стані.

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Через підземні поштовхи обвалилися 1,4 тисячі будинків, близько 6,4 тисячі були сильно пошкоджені. Загалом зачепило майже 29 тисяч.

Працюють рятувальники

На місці подій працюють надзвичайники, щоб керувати ліквідацією наслідків потужного землетрусу.

У співпраці з Державним бюро зернових і матеріальних резервів рятувальники терміново виділили:

2 тисячі наметів;

10 тисяч ковдр і розкладних ліжок;

Таким чином хочуть допомогти місцевим органам влади, що займатимуться переселенням громадян.

Кількість постраждалих унаслідок землетрусу зросла. Наразі відомо про 3 жертв.



Потужний землетрус сколихнув Китай / Фото Xinhuanet



У Китаї стався потужний землетрус / Фото Xinhuanet