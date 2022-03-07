Жахливий злочин: внаслідок обстрілу супермаркету в Харкові загинули 4 людей, 15 – поранені

Російські окупанти обстріляли супермаркет у Харкові 6 березня. Як наслідок, 4 людей загинуло та ще 15 осіб поранені.

Через обстріли окупантами Харківська облпрокуратура розпочала досудове розслідування. Мовиться про статтю "порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством".

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Відомо, що російські війська влаштували артилерійський обстріл. З яких снарядів гатили вороги – невідомо.

Внаслідок вказаних дій країни-агресора загинуло щонайменше 4 особи, тілесні ушкодження отримали понад 15 осіб,

– мовиться в повідомленні.

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