Жахливий злочин: внаслідок обстрілу супермаркету в Харкові загинули 4 людей, 15 – поранені
7 березня 2022 , 14:12Читать новость на русском
Джерело:Харківська облпрокуратура
Російські окупанти обстріляли супермаркет у Харкові 6 березня. Як наслідок, 4 людей загинуло та ще 15 осіб поранені.
Через обстріли окупантами Харківська облпрокуратура розпочала досудове розслідування. Мовиться про статтю "порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством".
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Відомо, що російські війська влаштували артилерійський обстріл. З яких снарядів гатили вороги – невідомо.
Внаслідок вказаних дій країни-агресора загинуло щонайменше 4 особи, тілесні ушкодження отримали понад 15 осіб,
– мовиться в повідомленні.