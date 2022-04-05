На жаль, міста практично немає, – Олексій Кулеба про знищену Бородянку на Київщині

Олексій Кулеба повідомив, що, на жаль, міста Бородянки практично немає. Російські окупанти зруйнували його вщент.

Кулеба заявив, що наразі місто – закрите. У Бородянці працюють рятувальники та правоохоронці.

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Бородянка. На жаль, міста практично немає. Рашисти нищили все на своєму шляху. Цинічно та по-звірячому,

– наголосив Кулеба.

Він зауважив, що попереду дуже багато роботи. Але все відбудують. Тим часом російські окупанти відповідатимуть за кожен свій злочин проти українців.

Олексій Кулеба показав Бородянку: дивіться відео