На жаль, міста практично немає, – Олексій Кулеба про знищену Бородянку на Київщині
5 квітня 2022 , 19:14Читать новость на русском
Джерело:телеграм Олексія Кулеби
Олексій Кулеба повідомив, що, на жаль, міста Бородянки практично немає. Російські окупанти зруйнували його вщент.
Кулеба заявив, що наразі місто – закрите. У Бородянці працюють рятувальники та правоохоронці.
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Бородянка. На жаль, міста практично немає. Рашисти нищили все на своєму шляху. Цинічно та по-звірячому,
– наголосив Кулеба.
Він зауважив, що попереду дуже багато роботи. Але все відбудують. Тим часом російські окупанти відповідатимуть за кожен свій злочин проти українців.
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