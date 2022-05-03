Жалюгідні обгорілі танки росіян – найкраща реклама демократії, – Джонсон

Україна продемонструвала помилковість поглядів Володимира Путіна, під проводом якого Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Найгірша помилка Путіна – прийти в Україну з війною.

Путін сіє зерна своєї поразки, – Джонсон

Про це заявив під час виступу у Верховній Раді України британський прем'єр-міністр Борис Джонсон. Він зазначив, що Україна продемонструвала історичну помилковість поглядів Путіна, який спирається на автократію.

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Британський прем'єр зауважив, що опорою глави Кремля є улесливе оточення, страх людей, шахрайство на виборах та кидання за ґрати критиків.

"Путін допускає катастрофічну помилку", – заявив Джонсон.

Він підкреслив, що Велика Британія та Україна – демократичні країни з вільними виборами та ЗМІ, правовладдям і здоровими сильними парламентами.

У цьому ми бачимо наш найпотужніший оберіг проти нападників, проти свавільної влади,

– сказав Джонсон.

Очільник британського уряду переконаний, що Путін "сіє зерна своєї поразки". Джонсон вважає, що настане момент, коли президент Росії допустить помилку.

Разом з тим, на його думку, найгірша помилка Путіна полягає в рішенні прийти в Україну.

Ви бачите залишки обгорілих танків і панцерних машин, що правлять за доказ його великої помилки. Це найкраща реклама демократії,

– сказав Джонсон.

На завершення він додав, що Путін хотів володіти Києвом, "але приїхав я і побачив, хто тут справжні господарі".

Джонсон виступив у Раді

Британський прем'єр 3-го травня виступив перед депутатами Верховної Ради України. Під час виступу Джонсона у парламенті вперше з початку повномасштабної війни перебував президент Володимир Зеленський.

Джонсон оголосив про новий пакет допомоги Україна на 3 мільйони фунтів стерлінгів. За його словами, найближчим тижнями Велика Британія надасть Україні протикорабельні ракетні системи Brimstone.

Окрім того, Джонсон повідомив, що Україна отримає броньовані машини. Британія вирішила надати їх, щоб українські рятувальники могли евакуювати людей із захоплених територій і загрозливих ділянок.

У пакет допомоги Сполученого Королівства увійдуть радари, які допоможуть визначати, де перебуває ворожа артилерія. Також Британія надасть дрони, які покликані підсилити наступальні сили України.

Під час виступу у Раді Джонсон наголосив, що Британія хоче зміцнити Україну настільки, щоб ніхто не думав зазіхати на її територіальну цілісність.

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