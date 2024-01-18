Повний символізму: дружина Монастирського розповіла про сон після загибелі чоловіка

Рік тому, 18 січня 2023-го, під Києвом розбився гелікоптер із керівництвом МВС. Трагедія сталася в Броварах і забрала життя Дениса Монастирського та низки людей.

У Міністерстві внутрішніх справ в пам'ять про колег і очільника відомства випустили фільм. А до місця авіакатастрофи люди принесли багато квітів.

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Жанна Монастирська розповіла про символічний сон

Він мені наснився лише раз після цієї катастрофи. Це, мабуть, дуже символічно, тому що це було 24 лютого 2023 року. Був дуже короткий сон, але найголовніше, що в цьому сні від нього прозвучала фраза "Все буде добре". Я це розцінюю по відношенню до нашої країни,

– висловилася вона.

Діти вірять, що батько живий

Сказати дітям, що батько загинув, – найтяжча подія в житті Жанни. Хлопці, напевно, не до кінця вірять в те, що його немає.

"Десь, мабуть, очікують, що він повернеться. Зрештою, він вранці пішов і просто не повернувся. Мабуть, у них ще зберігаються якісь мрії про те, що так само колись в якусь мить він просто з'явиться", – говорить жінка.

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Пам'ятати і пишатися

У МВС навели слова Жанни Монастирської про чоловіка: вона не хотіла, щоб чоловік очолював міністерство. Але це була та відповідальність, яку він був готовий на себе взяти.

Денис Монастирський мав низку ідей, як реформувати правоохоронну систему, як підвищити рівень безпеки в країні. Також він активно займався громадською та волонтерською діяльністю.

Якщо говорити про вчинок, яким я найбільше пишаюсь, так це те, як Денис повів себе 24 лютого 2022 року,

– підсумувала Жанна Монастирська.

ДБР завершило досудове розслідування, але справа ще не в суді

Підозри в порушенні правил безпеки польотів та службовій недбалості оголосили п'ятьом працівникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій. До експертизи залучили представників французької компанії – виробника гелікоптера.

