"У мене може бути зайнято": Зеленський розсмішив Дуду під час його заяви про росіян

Президент Дуда сказав, що проситиме Зеленського не добивати російських солдатів, які будуть втікати з України. А глава держави пожартував, що може не взяти слухавку.

Під час спільної пресконференції із Володимиром Зеленським Дуда зазначив, що "коли хтось нападає на когось, він мусить брати то уваги, що може бути побитий". Про це пише 24 Канал.

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Зеленський та Дуда пожартували під час пресконференції

Президент Польщі наголосив, що до того часу, поки Росія атакує Україну у війні, яку сама розпочала, то мусить брати до уваги, що "той, хто мечем воює, від меча гине".

Він заявив, що у випадку, якщо російські війська будуть виходити з України, а ЗСУ атакуватимуть ворога, то він буде першим, хто зателефонує Зеленському і скаже: "не бомбардуйте російські війська, вони ідуть геть, залишіть їх, хай йдуть додому"

Я можу обіцяти російським солдатам, що я, президент Польщі, який підтримує Україну, зателефонує до президента України з проханням, щоб він не бомбив російських солдатів, які повертаються додому,

– сказав Дуда.

Володимир Зеленський запитав "А якщо буде зайнято?". Спершу Дуда не зрозумів та вставив навушник з перекладачем, тоді Зеленський пояснив, що може так статися, що він може не взяти слухавку, бо буде зайнято. "Так буває, ти сам президент і я президент – ти мені дзвониш, а в мене зайнято", – сказав український лідер.

Тоді президент Польщі почав сміятися і сказав, що телефонуватиме довго, поки не додзвониться.

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