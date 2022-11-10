Чому Путін зараз хоче війну з НАТО і що це дасть диктатору: пояснення Жданова

Президент Росії Владімір Путін зацікавлений у війні з НАТО, як би це парадоксально не звучало. Це дозволило б йому, можливо, навіть врятувати свою владу.

Про це на своєму ютуб-каналі розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. На його думку, диктатору Путіну було б вигідно, щоб війна з Україною все ж таки перетворилася на конфлікт з НАТО.

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Програвати НАТО значно вигідніше

За словами Жданова, зрозуміло, що Росія у будь-якому випадку програє у конфлікті з НАТО. Але це буде менш болючим ударом, ніж невдача у війні проти України.

Для Путіна програш у війні з НАТО – це високий престиж. Виборець це зрозуміє і пробачить. Вони ж розуміють, що НАТО – це аж 30 держав. Ну, билися і програли. Нічого страшного. А сказати, що вони програли Україні – це все одно, ніби б він вийшов на Мавзолей і пустив собі кулю в лоб,

– зазначив Жданов.

Саме тому Путіну потрібен конфлікт з НАТО. На світовому рівні він цілком може дозволити собі програти.

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Додамо, як вважають у виданні Bloomberg, невдачі на фронти та значні втрати серед окупаційної армії призвели до того, що в російського диктатора Владіміра Путіна фактично немає варіантів, як діяти в Україні. Однак здаватися він не хоче.

Путін не хоче миру, але у нього потроху слабшають позиції. Тим паче будь-які спроби покращити становище провалюються. У Bloomberg зауважили цікавий факт – Кремль не хоче пов'язувати Путіна з поразками на фронті. Саме тому на доповіді Суровікіна, де він запропонував відступати з правобережжя Херсонщини, російського диктатора не було.