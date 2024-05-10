Російський наступ забуксував: Жданов окреслив ситуацію на фронті

Окупанти досі мають перевагу в особовому складі, техніці та боєприпасах. Однак їх наступальні дії таки забуксували.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов, зауваживши, що Сили оборони фактично виконали завдання зі стабілізації фронту. Вже видно, що російський наступ серйозно забуксував.

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Яка ситуація на фронті

Як наголосив Жданов, звісно, окупанти мають певні просування. Але ситуація могла бути гіршою.

Просування, які росіяни мають сьогодні, обчислюються кількома сотнями метрів. Або 1 – 2 позиціями наших військ, які ми, на жаль, втрачаємо, під тиском російських атак. Але ви згадайте, якою була ситуація біля Очеретиного. Наскільки активно ворог просувався в той період. Зараз вони стоять на місці,

– сказав Жданов.

Також поблизу Часів Яру Донецької області також майже вдалося стабілізувати лінію фронту. Окупантам зараз не вдається просуватися на цьому напрямку вперед. Зараз важливо, аби до України регулярно надходила військова допомога.

Чи зможемо ми утримувати рубежі, які є на сьогодні? Думаю, що навряд чи. У ворога все ж є перевага в техніці, боєприпасах та особовому складі. Але темп виснаження та знищення ворожих військ поступово росте, що дає можливість стримувати та планово відходити в разі необхідності,

– підкреслив Жданов.

Втрати Росії: коротко