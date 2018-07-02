Ждать еще не долго: сколько Путина быть при власти в России

Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что в этот раз власть явно перебрала, и нынешнее резкое падение рейтинга Путина – это свидетельство какого-то нового этапа в отношениях народа и власти.

Одновременное повышение пенсионного возраста для "черного" люда при сохранении в неприкосновенности всех привилегий для "благородного" сословия полностью разрушило тот образ "народного царя", который так тщательно лепил Путин все 18 лет своего правления.

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При этом он так топорно отстранился от авторства этой так называемой "реформы", что даже самый упорный путинист морщится, когда Песков говорит, что Путин "не участвует в обсуждении этого вопроса". Сразу хочется спросить: что, мелкий вопрос, да? А что тогда такое – крупный вопрос?

Люди увидели путинские приоритеты: футбол, а не обсуждение судьбы десятков миллионов пенсионеров. И образ труженика денно и нощно думающего о простом человеке развалился как карточный домик...

Стало видно, что Путин банально трусит и прячется за спину Медведева. А народ таких вещей не прощает. Особенно в отношении тех, кто всю свою политическую карьеру построил на безудержном мачизме.

Народ привык к ровно противоположному сочетанию: Медведев (слабый, смешной, вороватый котротышка) прячется за спину своего твердого и мужественного патрона. А когда наоборот, то – не сходится: кто может спрятаться за спину Медведева? Разве не тот, кто еще слабее его?

Ситуация с рейтингами власти вернулась к уровню осени 2011 года со всеми вытекающими отсюда угрозами. И кроме очевидной угрозы активизации оппозиционных митинигов, есть не менее очевидная угроза новых путинских "многоходовочек", типа аннексии Крыма.

Выдержит ли Россия и мировое сообщество в целом новые путинские креативы или ситуация пойдет в разнос – скоро станет ясно. Какие-то контуры на ближайшую перспективу, я думаю, будут обозначены уже на встрече с Трампом.

Так что давайте подождем. Благо ждать осталось недолго.

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