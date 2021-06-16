"Путін" з горілкою на лавочці: у Женеві протестували через приїзд очільника Кремля

У швейцарській Женеві, де 16 червня зустрінуться Володимир Путін та Джо Байден, пройшла акція протесту. Її організували прихильники опозиціонера Олексія Навального.

Мітингувальники засудили репресії проти людей, які відкрито виступають проти очільника Кремля. Серед їхніх вимог – звільнення політв'язнів у Росії.

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Учасники протесту наголосили, що, на їхню думку, президент Росії становить загрозу як для європейської, так і для американської безпеки.

Своїми діями вони прагнули привернути увагу до гострих проблем, які, скоріш за все, обговорюватимуть президенти Росії та США у Женеві.

Перформанс з "Путіним"

Один з мітингувальників одягнув маску з обличчям Путіна та влаштував перформанс. У нього були "татуювання" з написом "ГУЛАГ", а також серпом та молотом.

"Російський президент" роздавав усім присутнім фальшиві гроші. Поруч з ним були муляжі флаконів з отрутою "Новачок" та полонієм.

Антипутінський протест у Женеві / Фото з фейсбук-сторінки Ігоря Ейдмана

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