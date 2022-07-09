У Раді виступив голова сенату Франції – Жерар Ларше

Голова Сенату Франції Жерар Ларше 9 липня виступив у Верховній Раді України. Політичний лідер запевнив в підтримці парламентами країн Європи європейського шляху України.

У Верховній Раді виступив Жерар Ларше

Він підкреслив, що Французька Республіка підтримує надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, та "буде поруч для його втілення".

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У своїй промові Ларше наголосив, що "доля України пишеться кривавими літерами війни".

У цих стінах б'ється серце європейського парламентаризму. Яка ж радість бачити у цій залі прапор ЄС разом з українським. 12 зірок на блакитному тлі є символом єдності та надії. І цей прапор об'єднує нас від Парижа до Києва, від Києва до Брюсселя,

– зазначив він.