У Раді виступив голова сенату Франції – Жерар Ларше
Джерело:телеграм Верховної Ради
Голова Сенату Франції Жерар Ларше 9 липня виступив у Верховній Раді України. Політичний лідер запевнив в підтримці парламентами країн Європи європейського шляху України.
У Верховній Раді виступив Жерар Ларше
Він підкреслив, що Французька Республіка підтримує надання Україні статусу кандидата в члени ЄС, та "буде поруч для його втілення".
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У своїй промові Ларше наголосив, що "доля України пишеться кривавими літерами війни".
У цих стінах б'ється серце європейського парламентаризму. Яка ж радість бачити у цій залі прапор ЄС разом з українським. 12 зірок на блакитному тлі є символом єдності та надії. І цей прапор об'єднує нас від Парижа до Києва, від Києва до Брюсселя,
– зазначив він.
Жерар Ларше також наголосив, що французький Сенат і національні парламенти Європи будуть пліч-о-пліч з Україною у найближчі місяці: від статусу кандидата до затвердження рішення про вступ до ЄС.
У Верховній Раді виступив Жерар Ларше / Фото з телеграму ВР
Жерар Ларше у Верховній Раді України / Фото з телеграму ВР
Голова сенату Франції запевнив у підтримці України / Фото з телеграму ВР
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук підкреслив, що сьогодні вкотре відчув безкомпромісну підтримку та єдність. Крім того, він зазначив, що промова Ларше не раз переривалася оплесками українських депупатів.
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