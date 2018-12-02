У неділю, 2 грудня, збірна України з футболу дізнається імена суперників у відборі на Євро-2020. Онлайн жеребкування – на сайті 24 Каналу

Нагадаємо, збірна України потрапила до другого кошика. Відтак "синьо-жовті" точно не зіграють з Німеччиною, Ісландією, Боснією та Герцеговиною, Данією, Швецією, Росією, Австрією, Уельсом та Чехією.

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Україна потрапить до групи, де буде п'ять або шість команд. Від цього залежатиме і календар матчів. Перші матчі кваліфікації – у березні 2019 року, останні – у листопаді цього ж року.

Загалом на Євро-2020 виходять дві найкращі команди з кожної з груп. А также чотири переможці з Ліги націй. Але це вже згодом.