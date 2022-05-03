Жертв може бути більше, – Зеленський про моторошну ДТП на Рівненщині

На Рівненщині 3 травня сталася моторошна ДТП із бензовозом, мікроавтобусом і рейсовим автобусом. Вже відомо, що там загинули 17 людей. Але кількість жертв може зрости.

Моторошну подію вже прокоментував президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення глави держави за 3 травня.

Ця подія На Рівненщині зіткнулись автобус із пасажирами та бензовоз: 16 загиблих і десяток травмованих

Ймовірно, потерпілі у важкому стані

Важливо, що з цього звернення стало відомо, що кількість жертв зросла. Коли аварія тільки сталася, повідомляли про 16 загиблих.

У Рівненській області сталася жахлива дорожня аварія. Зіткнулися автобус, легковик і бензовоз. Станом на цей час – 17 загиблих. Але жертв може бути більше,

– сказав Володимир Зеленський.

Ймовірно, кількість може збільшитися, бо люди перебувають у важкому стані. Наразі подробиці про те, наскільки сильно травмувалися потерпілі – не повідомляли.

Головне про цю аварію

Зіткнення трапилося приблизно о 19:20 на трасі "Київ – Чоп" біля села Ситне, яке розташоване в Дубенському районі. Пожежа була вкрай сильною, тому для її гасіння знадобилося кілька годин.

На місці працювали 44 рятувальники та 7 одиниць пожежної техніки. Також, щоб забрати потерпілих прибули 7 карет швидкої.

Загалом отримали поранення 12 осіб, яких забрали в лікарні двох населених пунктів:

Дубно;

Радивилів.

Ймовірно, пасажирський автобус, який потрапив у ДТП, курсував за маршрутом "Харків – Зґожелець". Проте в Рівненській ОВА о 22:30 зазначили, що цю інформацію поки перевіряють.

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