Жертв від авіаудару у Львові немає

Російські вбивці 26 березня завдали авіаудари по Львову. Влучили в об'єкти критичної інфраструктури.

Про це 26 березня на брифінгу розповіли мер міста Андрій Садовий та очільник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Під атаку потрапила нафтобаза в самому Львові.

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"Цей об'єкт в житловому кварталі. Було 2 попадання по об'єктах критичної інфраструктури. Друге попадання було по об'єкту оборонної структури, по заводу, який є також в житловому масиві", – розповів очільник ОВА.

Рятувальники гасять пожежі

За словами Козицького, після першого удару 5 людей звернулися по допомогу. Жертв немає. Вогнеборці на місцях гасять пожежі.

Садовий наголосив, що це вже другий удар за останній тиждень. Він зазначив, що ракети потрапляють точно в об'єкти інфраструктури.

Садовий та Козицький про атаку на Львів 26 березня: дивіться відео