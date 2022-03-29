"Жертва" КремльТБ Овсяннікова розкритикувала санкції, бо її донька не може купити пиріжок

Ще на початку березня в прямому ефірі пропагандистського Першого каналу з'явилася жінка з антивоєнним плакатом. Як стало відомо згодом, це була працівниця каналу Марина Овсяннікова.

Жінка стала відомою після акції протесту проти війни. Користуючись своєю популярністю розпочала в ефірі європейських ЗМІ пропагувати скасування санкцій проти Росії. Адже, за її словами, прості смертні росіяни не мають зазнавати їх, лише Путін.

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Овсяннікова розкритикувала санкції

Так, вона вийшла в ефір найвпливовішої ТРК Італії RAI в шоу "Che tempo che fa" й закликала Захід скасувати санкції. Жінка заявила, що "росіяни не повинні колективно відповідати за те, що відбувається в Україні", бо в цьому винен тільки Володимир Путін.

Телепропагандистка вирішила піти "достойним" шляхом – закцентувала на емоціях. Овсяннікова заявила, що через санкції її мати-інвалід не може купити собі ліки, а донька розрахуватися картою в школі за обіди. На згадку про вбитих російською армією дітей в Україні, напевне, просто забракло часу, саме тому вона не згадала про них.

До речі, згодом "жертва" Кремля відредагувала свій пост в Instagram, прибравши звідти всі цитати про скасування санкцій і залишивши інформацію про виступ в ефірі RAI.



Скриншот з інстаграму Марини Овсяннікової

Овсяннікова з плакатом "Ні війні"

Ввечері 14 березня в ефірі кремлівського "Первого канала" посеред пропагандистської програми "Время" позаду ведучої з'явилася жінка з плакатом "Ні війні", "Зупиніть війну", "Не вірте пропаганді", "Тут вам брешуть". Як стало відомо згодом, це була Марина Овсяннікова, редакторка каналу.

Напередодні жінка записала відеозвернення, в якому зізналась, що сама поширювала пропаганду, а зараз їй дуже соромно за це. Крім того, росіянка наголосила: події в Україні – це злочин, Росія – агресорка, а відповідальність – на Путіну. Також закликала всіх росіян виходити на мітинги.

Після вчинку Овсяннікову затримали й виписали штраф, згодом мовилося про відкриття проти неї й кримінальної справи. Втім, поки людей на мітингах "заламують та запихають в "автозаки" та заарештовують на 15 діб, у результаті Овсяннікову навіть не звільнили з роботи.

Не всі вірять

Водночас чимало українців сумніваються у тому, що вчинок Овсяннікової – щирий та "несподіваний". Адже це може бути лише чергова інформаційна операція російської пропагандистської машини.

Користувачі мереж заявляють, що у такий спосіб хочуть гуманізувати тих, хто вже тривалий час підтримує агресію проти України, й відвернути увагу від жахіть, скоєних окупантами.

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