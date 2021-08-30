Жертвами авіаудару США у Кабулі стали 9 людей: серед них – шестеро дітей

Сполучені Штати 29 серпня у Кабулі завдали потужного авіаудару по автомобілю зі смертниками "Ісламської держави". Унаслідок цієї атаки вдалося знищити всіх терористів, що перевозили вибухівку.

Однак від потужного удару безпілотника постраждали й мирні мешканці столиці Афганістану. Повідомляється також, що загинули дев'ять членів однієї сім'ї, серед них – шестеро дітей.

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Інформацію про жертви вже підтвердив прессекретар Центрального командування Сполучених Штатів Білл Урбан.

Ми знаємо, що в результаті руйнування транспортного засобу відбулися значні та потужні вибухи, які свідчать про наявність великої кількості вибухового матеріалу всередині, що могло призвести до додаткових жертв,

– сказав він.

Білл Урбан також додав, що "неясно, що могло статися, і ми проводимо подальше розслідування".

Джо Байден заявив, що терористів знайдуть і покарають. Він зазначив, що наказав готувати атаки проти "Ісламської держави".

Теракти у Кабулі: що відомо

Перший вибух у Кабулі стався 26 серпня. Терорист-смертник підірвав себе поблизу входу в аеропорт. Це сталось посеред натовпу.

Другий вибух пролунав неподалік готелю, розташованого біля аеропорту. Ймовірно, його спричинив замінований автомобіль.

У результаті цих інцидентів загинули понад 100 людей. Відповідальність за теракти взяли на себе бойовики "Ісламської держави".

Авіаудар по ІДІЛ – це помста за смерть 13 американських військових, які загинули внаслідок терактів у Кабулі 26 серпня.

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