Росіяни гатять без розбору: розвідка Британії назвала причину великих жертв серед мирних

Російські військові продовжують щоденно тероризувати українців. Як зауважили у розвідці Британії, причиною шалених втрат серед цивільного населення стала тактика ударів ворога.

Свій аналіз у відомстві почали зі статистичних даних. У розвідці Великої Британії послалися на Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

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Майже 20 тисяч жертв за рік

Станом на 13 лютого 2023 року воно повідомляло про 18 955 жертв серед цивільного населення в Україні від початку повномасштабного вторгнення. Мовиться про 7 199 убитих і 11 756 поранених. У відомстві зауважили, що 697 жертв серед цивільних нарахували в січні 2023 року.

Причому в Управлінні припускають, що фактичні цифри можуть бути значно вищими. Наприклад, інший аналіз свідчить про те, що окупанти могли вбити понад 16 тисяч мирних мешканців України.

Також дані за січень 2023 року демонструють, що окупанти продовжують чинити терор уздовж усієї лінії фронту. Нагадуємо, що вона сягає 1200 кілометрів. Водночас основні удари на себе беруть Донецька, Луганська та Запорізька області.

У розвідці підкреслили, що упродовж січня 2023 року спостерігалася дуже висока інтенсивність ударів і тенденція до влучань як у медичні заклади, так і освітні. Такі атаки, а також подальші жертви серед цивільних демонструють, що ворог продовжує відкривати вогонь з артилерії та інших систем, наявних у нього.

Себто замість того, щоб артилерія виконувала свою безпосередню роботу – вогневу підтримку наземних підрозділів у наступі чи в обороні – нею б'ють по цивільному населенню. Такі удари без розбору і є причиною таких руйнувань та такої кількості жертв.

Зауважимо, що Україна продовжує отримувати все більше зброї, яка має пришвидшити нашу перемогу. Тож маємо надію, що скоро нам вдасться зупинити терор цивільного населення окупантами.

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