Жертви та сотні зруйнованих будинків: росіяни нещадно знищують Мар'їнку

15 квітня 2022 , 11:37
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Джерело:

телеграм Павла Кириленка

Місто Мар’їнка, що на Донеччині, перебуває під постійними обстрілами російських окупантів. Унаслідок російських обстрілів загинули 11 представників громади й зруйновано сотні будівель.

Від рук росіян загинула дитина

Глава Донецької ОВА Павло Кириленко заявив, що Мар’їнка перебуває під безперервним вогнем росіян від початку широкомасштабного вторгнення в Україну.

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Повідомляється, що з 24-го лютого росіяни вбили у Мар'їнській громаді 11 цивільних та поранили 48 людей. Від рук окупанта загинула одна дитина: ще одна – поранена.

Росіяни пошкодили:

  • 3 школи;
  • 1 дитсадок;
  • 3 адмінбудівлі;
  • 13 багатоповерхівок;
  • 322 приватні будинки (з них 97 зруйновано повністю);
  • 26 підприємств.

Руйнування Мар'їнської громади, завдані росіянами / Фото з телеграму Кириленка

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Автор: Михайло Гема