Арешт – ніщо, імідж – все: адвокати Жеваго просили його не їхати в Куршевель, – ЗМІ

28 грудня 2022, 22:16
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Джерело:

"Українська правда"

Колишньому народному депутату Костянтину Жеваго радили не їхати на курорт в Куршевель. Та для бізнесмена "тусовка" виявилась важливішою.

За даними людей з оточення олігарха, не їздити у Францію йому казали адвокати. Адже бізнесмен нещодавно вже "засвітився" на яхті біля Монако.

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"Тусовка" перемогла, попри застереження

Після затримання Костянтина Жеваго, орієнтовно о 17 годині 28 грудня за Києвом приватний борт бізнесмена прилетів з Лондона до Женеви. Остання недалеко від Куршевелю.

На борту могли перебувати його адвокати, які, напевне, були дуже здивовані тим, що їх підзахисний опинився у Франції,
 – мовиться в повідомленні. 

Все тому, що після публікації у ЗМІ про перебування Жеваго у Франції влітку 2022 року, адвокати порадили Жеваго не їздити в країну. Спочатку бізнесмен дослухався до порад:

  • він перебував у Іспанії;
  • згодом вечеряв на Ібіці;
  • далі був у Лондоні;
  • після цього – в Дубаї, куди перегнали його яхту "Z".

Для людини з перших сходин списку Forbes є один важливий ритуал. Взимку – чекін в Куршевелі. Тусовка,
– заявив журналіст Михайло Ткач. 

Він додав – щоб адвокати не нервували, Костянтин Жеваго запевнив їх, що буде цього року у Швейцарії.

"І 21.12. (мовиться про 21 грудня 2022 року – 24 канал) літак Жеваго вилетів з Дубая до Женеви. Як і обіцяв. А за сім днів Жеваго був арештований у Франції в Куршевелі", – мовиться в повідомленні. 

Ткач додав, мовляв, хто не ризикує – той не п'є шампанське у Hotel Le K2 Palace Courchevel. Адже саме там, за його даними, затримали бізнесмена. 

Що відомо про справу Жеваго

  • Державне бюро розслідувань заявило, що 27 грудня українського бізнесмена та екснардепа Костянтина Жеваго затримали французькі правоохоронці. Це трапилось за запитом нашого ДБР. 
  • Тепер готують документи для екстрадиції Жеваго. У Держбюро розслідувань пояснили, що арешт акціонера банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" відбувся на підставі отриманої слідством інформації.
  • Відомо, що бізнесмена та його соратників підозрюють в організації розкрадання 113 мільйонів доларів з фінансової установи. Цим вони завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.
  • Саме тому ДБР арештувало майно підозрюваного олігарха та пов'язаних з ним юридичних осіб. Мовиться про 14 майнових комплексів, 21-у частину майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.
  • Варто зауважити, що у 2021 році статки Жеваго сягали 2,4 мільярда. Станом на грудень 2022 року він мав 1,4 мільярда доларів. Детальніше про гроші бізнесмена читайте за посиланням

Автор: Діана Квасневська