Арешт – ніщо, імідж – все: адвокати Жеваго просили його не їхати в Куршевель, – ЗМІ
Джерело:"Українська правда"
Колишньому народному депутату Костянтину Жеваго радили не їхати на курорт в Куршевель. Та для бізнесмена "тусовка" виявилась важливішою.
За даними людей з оточення олігарха, не їздити у Францію йому казали адвокати. Адже бізнесмен нещодавно вже "засвітився" на яхті біля Монако.
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"Тусовка" перемогла, попри застереження
Після затримання Костянтина Жеваго, орієнтовно о 17 годині 28 грудня за Києвом приватний борт бізнесмена прилетів з Лондона до Женеви. Остання недалеко від Куршевелю.
На борту могли перебувати його адвокати, які, напевне, були дуже здивовані тим, що їх підзахисний опинився у Франції,
– мовиться в повідомленні.
Все тому, що після публікації у ЗМІ про перебування Жеваго у Франції влітку 2022 року, адвокати порадили Жеваго не їздити в країну. Спочатку бізнесмен дослухався до порад:
- він перебував у Іспанії;
- згодом вечеряв на Ібіці;
- далі був у Лондоні;
- після цього – в Дубаї, куди перегнали його яхту "Z".
Для людини з перших сходин списку Forbes є один важливий ритуал. Взимку – чекін в Куршевелі. Тусовка,
– заявив журналіст Михайло Ткач.
Він додав – щоб адвокати не нервували, Костянтин Жеваго запевнив їх, що буде цього року у Швейцарії.
"І 21.12. (мовиться про 21 грудня 2022 року – 24 канал) літак Жеваго вилетів з Дубая до Женеви. Як і обіцяв. А за сім днів Жеваго був арештований у Франції в Куршевелі", – мовиться в повідомленні.
Ткач додав, мовляв, хто не ризикує – той не п'є шампанське у Hotel Le K2 Palace Courchevel. Адже саме там, за його даними, затримали бізнесмена.
Що відомо про справу Жеваго
- Державне бюро розслідувань заявило, що 27 грудня українського бізнесмена та екснардепа Костянтина Жеваго затримали французькі правоохоронці. Це трапилось за запитом нашого ДБР.
- Тепер готують документи для екстрадиції Жеваго. У Держбюро розслідувань пояснили, що арешт акціонера банку АТ "Банк "Фінанси та Кредит" відбувся на підставі отриманої слідством інформації.
- Відомо, що бізнесмена та його соратників підозрюють в організації розкрадання 113 мільйонів доларів з фінансової установи. Цим вони завдали шкоди інтересам держави та вкладників банку.
- Саме тому ДБР арештувало майно підозрюваного олігарха та пов'язаних з ним юридичних осіб. Мовиться про 14 майнових комплексів, 21-у частину майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.
- Варто зауважити, що у 2021 році статки Жеваго сягали 2,4 мільярда. Станом на грудень 2022 року він мав 1,4 мільярда доларів. Детальніше про гроші бізнесмена читайте за посиланням.