У Підмосков'ї жінка облила працівників Сбербанку зеленкою з криками "Слава Україні"

У Росії жінка з криками "Слава Україні!" облила зеленкою співробітників "Сбербанку". Інцидент стався у фінустанові міста Єгор'євська.

Місцеві телеграм-канали поширили відео з банку, на якому можна побачити, що жінка діє з власної ініціативи і схоже, що їй це подобається. Щоправда, без особливого ентузіазму. Водночас росЗМІ "розганяють" теорію, що за вдіяне жінці заплатили.

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Реальна мета жінки невідома. Можливо, таким чином вона намагалась висловити протест проти путінського режиму, адже Сбербанк – це державний банк Росії.

На кадрах чути, як жінка спершу вигукує "Слава Україні", а потім гасла "Азову" і закликає звільнити українських захисників. Потім дістає зеленку та починає обливати нею співробітницю банку. На що остання відреагувала істеричним криком.

Жінка облила зеленкою працівників Сбербанку: відео

Жінку затримали

За якийсь час співробітники поліції затримали жінку. Вона нібито заявила, що вранці їй зателефонував невідомий і запропонував гроші за "акцію із зеленкою".

У підсумку на жінку склали протокол за дрібне хуліганство і відпустили.

В Росії невдоволені режимом Путіна

Цікаво, що невдоволення в Росії московським імперським режимом зростає. Так, 7 листопада у Москві дружини російських мобілізованих вийшли на мітинг, їх зібралось близько 30 жінок. Вони протестували з вимогою повернути їхніх чоловіків додому. Ба більше, начебто мають бути і наступні акції протесту у близько 20 регіонах.