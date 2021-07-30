Через конфлікт рейс затримали на 30 хвилин. На борту перебували понад 100 пасажирів.
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Як виникла суперечка
Рейс мав летіти з Харкова до Анталії. Пасажирка не хотіла надягати маску. Причина невідома. Однак, зрештою, вона таки зробила це. Щоправда, жінка отримала зауваження від екіпажу.
Очевидці опублікували відео, на якому обурені пасажири сваряться із жінкою. Вони звертались до неї з проханням попросити вибачення в пілота та стюардес.
Схожі інциденти
- В Одесі 17 липня літак не міг вчасно вилетіти через те, що один із пасажирів категорично відмовлявся надівати захисну маску. До слова, рейс також прямував до Анталії. Чоловік називав себе "авторитетом" і на жаргоні просив іншого пасажира "обозначитися". Пасажира насамкінець вивели із салону літака. Люди аплодували поліції, а вслід хулігана лунали прокльони.
- Естонський посол Хейті Мяємеєса в аеропорту Варшави теж не хотів вдягнути маску. Тому чоловіка не пустили на літак в Нур-Султан, столицю Казахстану.
- У вересні 2020 року українську сім'ю зняли з рейсу Київ – Анталія. Все тому, що туристи грубо відповіли стюардесі на прохання одягнути захисні маски.