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23 березня, 20:24
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Жінка, ймовірно, принесла вибухівку у пакеті у відділок, – поліція Одеської області

Софія Рожик

Увечері 23 березня у поліцейському відділку міста Біляївка на Одещині пролунав вибух. Ймовірно, вибухівку у пакеті у будівлю принесла жінка.

Вона загинула на місці події. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Одеської області.

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Поліція розповіла деталі вибуху у Біляївці

Вибух у поліцейському відділку Біляївки пролунав близько 18 години вечора.

Це сталося після того, як до приміщення увійшла жінка з пакетом. Поліцейські кажуть, що у ньому, ймовірно, могла бути вибухівка.

Жінка загинула, є декілька потерпілих.

Троє поліцейських отримали поранення. Їм надається медична допомога,
– повідомила поліція Одещини.

Наразі на місці події продовжують працювати правоохоронці, медики та рятувальники.

Деталі інциденту встановлюються, їх обіцяють повідомити згодом.

 

 