Жінка, ймовірно, принесла вибухівку у пакеті у відділок, – поліція Одеської області

Увечері 23 березня у поліцейському відділку міста Біляївка на Одещині пролунав вибух. Ймовірно, вибухівку у пакеті у будівлю принесла жінка.

Вона загинула на місці події. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Одеської області.

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