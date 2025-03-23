Жінка, ймовірно, принесла вибухівку у пакеті у відділок, – поліція Одеської області
Увечері 23 березня у поліцейському відділку міста Біляївка на Одещині пролунав вибух. Ймовірно, вибухівку у пакеті у будівлю принесла жінка.
Вона загинула на місці події. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Одеської області.
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Поліція розповіла деталі вибуху у Біляївці
Вибух у поліцейському відділку Біляївки пролунав близько 18 години вечора.
Це сталося після того, як до приміщення увійшла жінка з пакетом. Поліцейські кажуть, що у ньому, ймовірно, могла бути вибухівка.
Жінка загинула, є декілька потерпілих.
Троє поліцейських отримали поранення. Їм надається медична допомога,
– повідомила поліція Одещини.
Наразі на місці події продовжують працювати правоохоронці, медики та рятувальники.
Деталі інциденту встановлюються, їх обіцяють повідомити згодом.