Закрила сина своїм тілом: під час шторму у Туреччині мама врятувала дитину ціною власного життя

Станом на 30 листопада кількість загиблих внаслідок шторму у Туреччині зросла до 6 людей. За даними ЗМІ, серед загиблих є іноземець.

Стихійне лихо забрало життя двох жінок у стамбульських районах. Мовиться про Есеньюрт та Султангазі. У північній провінції Зонгулдак через падіння стіни будинку загинув будівельник.

Зауважте У Туреччині ураганний вітер повалив годинникову вежу: моторошне відео

Також жертвою негоди у Коджаелі стала людина, яка намагалася закріпити дах свого будинку. Вітер його відносив.

Серед загиблих також жінка, яка намагалася захистити сина від падіння даху в Есеньюрті,

– мовиться у повідомленні.

Жінка накрила своїм тілом сина. Малюк вижив. Наразі він перебуває у лікарні.

Через потужний шторм призупинили навчання у школах 11 провінцій та Стамбулі.

Ураган у Туреччині

Негода розгулялася 29 листопада у Стамбулі. Моторошний вітер валив будинки та перевертав автомобілі.

Спершу призупинили рух суден з протоки Босфор, згодом почали перенаправляти літаки.

Потужний вітер на узбережжі Стамбула утворив великі хвилі. Як наслідок, було пошкоджено човни, пришвартовані біля причалів у Малтепе та Пендіку.

Ближче до вечора негода посилилася.

Спершу повідомляли про 5 загиблих.

Негода у Туреччині: дивіться відео