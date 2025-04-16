У Києві жінка тягнула 2-річну дитину по асфальту та била: як її покарали
- У Києві жінку притягнули до адміністративної відповідальності за насильство над дворічною дитиною.
- Порушницею виявилась 54-річна бабуся дитини, яка вдарила онука через його вередливість.
У мережі 16 квітня з'явилися кадри, як у Києві жінка тягнула дитину по асфальту та била її. Поліція уже знайшла порушницю.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Києва.
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Як жінка пояснила свій вчинок
Інцидент із грубим поводженням з малолітньою дитиною стався у Дніпровському районі Києва.
Потерпілим із відео виявився 2-річний хлопчик, а жінка, яка чинила насильство щодо нього, – його бабуся.
Вона каже, що не стримала емоцій на вередування онука.
Правоохоронці розпочали перевірку та встановили особу порушниці – нею виявилась бабуся дитини, 54-річна місцева мешканка. Остання повідомила, що забрала онука з садочка, однак дорогою до дому хлопчик почав вередувати, й жінка, не втримавши емоцій, декілька разів його вдарила,
– розповіли у поліції.
На жінку склали адміністративний протокол за фактом вчинення домашнього насильства.
В️ажливо! Правоохоронці наголошують, що вчинення домашнього насильства, особливо щодо дітей, – неприпустимо! Якщо ви стали жертвою чи свідком порушення, негайно звертайтесь до поліції на спецлінію "102".