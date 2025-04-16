У Києві жінка тягнула 2-річну дитину по асфальту та била: як її покарали

У мережі 16 квітня з'явилися кадри, як у Києві жінка тягнула дитину по асфальту та била її. Поліція уже знайшла порушницю.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Києва.

Дивіться також Заманили в ліс: 14-річним підліткам оголосили підозру в жорстокому вбивстві в Івано-Франківську

Як жінка пояснила свій вчинок

Інцидент із грубим поводженням з малолітньою дитиною стався у Дніпровському районі Києва.

Потерпілим із відео виявився 2-річний хлопчик, а жінка, яка чинила насильство щодо нього, – його бабуся.

Вона каже, що не стримала емоцій на вередування онука.

Правоохоронці розпочали перевірку та встановили особу порушниці – нею виявилась бабуся дитини, 54-річна місцева мешканка. Остання повідомила, що забрала онука з садочка, однак дорогою до дому хлопчик почав вередувати, й жінка, не втримавши емоцій, декілька разів його вдарила,

– розповіли у поліції.

На жінку склали адміністративний протокол за фактом вчинення домашнього насильства.

В️ажливо! Правоохоронці наголошують, що вчинення домашнього насильства, особливо щодо дітей, – неприпустимо! Якщо ви стали жертвою чи свідком порушення, негайно звертайтесь до поліції на спецлінію "102".