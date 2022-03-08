Жінкам в окупованому Енергодарі даруватимуть квіти на 8 березня

8 березня в українських жінок свято, хоч і в умовах війни. Тож в окупованому Енергодарі вирішили роздавати представницям прекрасної половини людства квіти.

Про відповідну ініціативу у своєму телеграм-каналі розповів мер Енергодара Дмитро Орлов.

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В окупованому Енергодарі жінкам роздаватимуть квіти

8 березня. Наші українські дівчата зустрічають свято в умовах війни. Багато хто зараз відмовляється від вітань. Найбажаніше для всіх вітання – це мир в Україні! І мир на нашій землі обов'язково буде!,

– наголосив він.

Але, щоб жінки в Енергодарі мали причину усміхнутися, компанія Edel Flowers та її нідерландський партнер Jan de Wit en Zonen B.V безплатно передали 35 тисяч квітів.

Тож у мерії закликають панянок не дивуватися, якщо їм просто так на вулиці даруватимуть букет квітів.



На 8 березня жінки в окупованому Енергодарі отримуватимуть квіти / Фото Дмитро Орлов



На 8 березня жінки в окупованому Енергодарі отримуватимуть квіти / Фото Дмитро Орлов



На 8 березня жінки в окупованому Енергодарі отримуватимуть квіти / Фото Дмитро Орлов

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