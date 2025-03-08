У ЗСУ служать понад 70 тисяч жінок, більше ніж 5,5 тисяч – на передовій, – Міноборони

Мінборони оприлюднило статистику проходження служби в Україні жінками. Понад 5 500 жінок наразі перебувають на передовій.

Загалом в армії служить понад 70 00 жінок. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міноборони України.

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Скільки жінок у Збройних силах України

Станом на 1 січня 2025 року у Збройних силах України проходять службу понад 70 тисяч жінок, повідомило Міністерство оборони з нагоди Міжнародного жіночого дня. Це на 20% більше, ніж у 2022 році.

"Жінки у війську щодня демонструють стійкість та професійність. Ми маємо забезпечити для них рівні можливості й умови служби. Тому Міноборони продовжує активно впроваджувати політику гендерної рівності в армії, зокрема: забезпечує рівні можливості для кар’єрного росту, створює спеціальні програми, розвиває міжнародне партнерство – Канада, Велика Британія, Швеція, НАТО", – зазначив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

На передовій зараз перебувають понад 5 500 військовослужбовиць. Загалом 20 000 обіймають бойові посади.

За час війни отримали статус учасниць бойових дій понад 20 тисяч жінок-військовослужбовиць. Відзначені державними нагородами – майже півтори тисячі. П’ять жінок-військових вшановані найвищим званням, Герой України. Із них троє – посмертно,

– підкреслив Мельник.