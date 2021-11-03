Жінку затягнуло під колесо трактора: на Буковині сталась жахлива трагедія

У Чернівецькій області подружжя травмувалось під час ремонту трактора. На жаль, жінка від отриманих травм померла.

Трагедія сталась у селі Грубна Дністровського району. На подвір'ї під мінітрактором DONGFENG знайшли двох непритомних людей.

Читайте також У Чернівцях таксист вдарив викруткою в живіт пасажира

Жінка застрягла під колесами

Подружжя ремонтувало трактор. З'ясували, що впала металева фриза. У результаті 52-річного господаря притиснуло до землі. Його 48-річна дружина намагалася допомогти, але жінку затягнуло під колеса. Вона не вижила.

Чоловіка з травмами різного ступеня тяжкості забрали до лікарні.

Сусіди не можуть повірити

Сусідка загиблої Марія Ярмійчук зізналась, що трагедія стала шоком для всіх, пише "Молодий буковинець". Подружжя описують як порядних та працьовитих людей. У них є двоє вже заміжніх доньок. Загиблу звали Аня. За словами сусідки, жінка завжди була хорошою господинею.

Аня була, як та бджілка-трудівниця, ніколи не грубила іншим завжди віталася. Я не можу у це повірити,

– розповіла Марія.

Жінка зауважила, що така трагедія сталась просто на подвір'ї. Вона підсумувала, що страшно, бо не знаєш, що чекає завтра.

До слова, правоохоронці відкрили кримінальну справу щодо порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Триває слідство.